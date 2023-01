Minulou extraligou sezonu se velmi dařilo Barboře Saviole, která předvedla 54 úspěšných odpalů a celkem pět homerunů. O tom, že pálí fakt tvrdě, svědčí i další statistický záznam – zaznamenala totiž 16 dvojmetových odpalů, zároveň pro svůj tým zařídila 42 bodů, což je nejvíce z extraligy. „Jsem za to moc ráda. Důležité je, aby se mé spoluhráčky dostávaly na metu a já je pak ráda stahuji,“ dodala Saviola z ostravského týmu.

Softbalistky Joudrs Praha získaly devátý titul. Ve finále porazily Tempo

Mezi nadhazovači vládla Martina Bláhová, která předvedla 142 strikeoutů. Právě ona byla jedna z nejdůležitějších součástí na cestě Tempo Praha za postupem do finále. „Nejvíce budu vzpomínat na to, že jsem hrála finále. V softbale působím opravdu dlouho a v minulém roce to bylo poprvé. Moc jsem si to užila,“ prohlásila Bláhová, která byla zároveň oceněna jako MVP play-off extraligy. Její tým Tempo Praha se do finále dostal po 39 letech.

Juniorkou roku byla oceněna Kateřina Kindermannová, juniorem pak Adam Buchner. Trenér mládeže se stal Michal Maryška, trenérkou dětí poté Helena Novotná. Extraligovými trenéry byli vyznamenaní – Milan Humaj z Tempa Praha a Pavel Kasal.

Softbalový galavečer

Barbora Saviola, nejlepší pálkařka rokuZdroj: Česká softballová asociaceNejlepší pálkařka extraligy: Barbora Saviola

Nejlepší pálkař extraligy: Marek Malý

Nejvíce homerunů v extralize: David Mertl

Nejvíce RBI extraligy: Barbora Saviola

Nejlepší nadhazovačka extraligy: Martina Bláhová

Nejlepší nadhazovač extraligy: Michal Holobrádek

MVP play-off extraligy: Martina Bláhová

MVP play-off extraligy: Adam Buchner

Juniorka roku: Kateřina Kindermannová

Junior roku: Adam Buchner

Osobnost extraligy: Jonáš Hajný

Kouč roku extraligy žen a extraligy juniorek: Milan Humaj

Kouč roku extraliga mužů, extraliga juniorů: Pavel Kasal

Trenér mládeže: Michal Maryška

Trenérka mládeže: Helena Novotná

Rozhodcovský objev roku: Barbora El Ghannam

Rozhodcovský nováček roku: Filip Macourek

Mezinárodní reprezentace: Michal Židek