Nejlepší z Evropy. České softbalové juniorky byly na světovém šampionátu páté

České softbalistky do 18 let obsadily na mistrovství světa v Peru páté místo. Jedná se o nejlepší výsledek pro český juniorní tým na světovém šampionátu. Rozhodla o tom sobotní večerní prohra proti Portoriku 3:4. České hráčky vybojovaly celkem tři výhry a čtyři prohry. „Pro postup do play-off jsme museli vyhrát o tři body, což bylo těžké. Je to škoda. Kdybychom porazily Mexiko a právě Portoriko, mohli bychom skončit výš. I tak jsme potvrdili pozici nejlepšího evropského týmu,“ prohlásil Tomáš Kusý, reprezentační trenér.

České softbalistky na světovém juniorském šampionátu skončily páté. | Foto: Czech Softball

České hráčky přehrály na šampionátu domácí Peru, Nizozemsko a Kolumbii. Naopak nestačily na USA, Mexiko, Tchaj-wan a v sobotu je čekal klíčový duel proti Portoriko. Do něho české juniorky vstoupily skvěle, když vedly ve čtvrté směně 3:1. „Jenže obrana se nám zápase moc nepovedla. Konečně jsme dali více bodů než jeden, ale nezvládli jsme dobře obranu a zase nás to stálo zápas,“ tvrdil Kusý. Portoričanky v dohrávce čtvrté směny totiž vyrovnaly a rozhodující čtvrtý bod zaznamenaly v dohrávce poslední směny. Kvůli prohře se tak české softbalistky odsunuly z bojů o medailové pozice. O ty mohly usilovat pouze čtyři nejlepší týmy. „Turnaj to byl skvělý, náš cíl ale bylo hrát o medaile, což se nepodařilo. Ale hrály jsme dobré zápasy a daly jsme do toho všechno,“ dodala Nikola Schwarzingerová. Nejvíce úspěšných odpalů si na turnaji připsaly z českého tým Karolína Dvořáková a Aneta Molentová, které jich předvedly šest. Nejvíce bodů (6) zařídila Marina Burkovičová, která rovněž odpálila homerun. Skvěle se na mistrovství světa v Peru prezentovala nadhazovačka Kateřina Kindermannová, která zaznamenala 39 strikeoutů ve čtyřech zápasech. „Chtěli jsme, aby nastoupila také do utkání proti Portoriku, ale začalo se jí ozývat její staré zranění, které jí na dlouhou dobu vyřadilo. Nechtěli jsme riskovat, že se jí zase obnoví,“ dodal trenér Kusý. Český softbal prožil skvělý medailový rok. Asociace hostila čtyři mistrovství Evropy, na nich čeští hráči a hráčky ani jednou neprohráli. Zlaté medaile čeští softbalisté slavili v kategorii mužů, juniorů, juniorek a kadetů. Navíc ženy získaly v Itálii bronzové medaile.