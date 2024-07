Neukojený ambice, Polovodiči, AC ploché nohy, Nerudní běžci, Běžící úroky… Startovní listina letošní Pražské štafety byla plná kreativních názvů týmů. Na jedné akci proti sobě běželi úředníci, bankéři nebo zdravotníci… Především pak nadšenci pohybu. Nejrychlejší týmy zvládly pětikilometrový okruh za hodinu a dvě minuty – KERTEAM (1:02:12) a KPMG noc rekordů (1:02:03). Celkem běželo oba dny 6200 lidí, před startem se pokaždé uskutečnil dm bambini run pro děti, do kterého se zapojilo 300 nejmenších běžců od dvou do sedmi let.

Účastnit se bylo možné také čtyř speciálních kategorií, jako Medical Cup (pro všechny zdravotníky), Diplomatic Cup (zaměstnanci ambasád), Chambers Cup (pro člen obchodních komor) a Bank Cup (pro zaměstnance bank).

close info Zdroj: RunCzech zoom_in Ve Stromovce se běhala UniCredit Pražská štafeta! Atmosféra byla velkolepá, užil si jí kadeřník Tomáš Arsov, úspěšní běžci Eva Vrabcová Nývltová s Petrem Pechkem, Ondřejem Fejfarem a Barborou Besperát. První úterní závod odstartoval Tomáš Drábek z představenstva UniCredit. Ve středu se toho ujal Vlastimil Válek. Právě Ministerstvo zdravotnictví převzalo záštitu nad letošní UniCredit Pražskou štafetou, a to společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

„Zdravý pohyb je nesmírně efektivní prevencí, která člověku šetří zdraví a českému zdravotnictví prostředky. Jsem velkým příznivcem toho, co RunCzech už 30 let v Česku dělá,“ prohlásil Vlastimil Válek. Týmový závod se také spojil s charitou Světlo pro svět.

Oblíbené běžecké závody RunCzech se po letních prázdninách vrací akcemi Birell Grand Prix nebo adidas Běh pro ženy 5 km, které se uskuteční 7. září.