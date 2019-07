Nejlepší pálkařka Klimplová burcuje: Jdeme vybojovat olympiádu

Velkou misi mají před sebou české softbalistky. Včera rozehrály v nizozemském Utrechtu kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu 2020. V úvodním zápase porazily Francii 6:1. Co bude nejvíce potřeba v dalších zápasech? Prosadit se proti nejúdernějším nadhazovačkám a úspěšně pálit. O to by se měla postarat také opora pražských Joudrs Veronika Klimplová, která na evropském šampionátu v Ostravě předvedla nejvíce úspěšných odpalů. „Vnímáme to jako unikátní šanci, která se už nemusí opakovat,“ uvedla Klimplová.

Veronika Klimplová. | Foto: ČSA

Čeští sportovci se připravují na extrémní horka. Do olympiády v Tokiu zbývá rok Přečíst článek › České softbalové pálkařky absolvovaly před olympijskou kvalifikací velmi tvrdý trénink. V pěti dnech na ně házely americké specialistky nebo muži. „Přiznám se, že jsme toho moc netrefovaly, míče se opravdu hodně točily. Ke konci týdne už to ale šlo,“ popisovala Veronika Klimplová, jedna z nejlepších hráček na pálce. Však také na mistrovství Evropy v Ostravě zaznamenala nejvíce úspěšných odpalů. „Na této úrovni si už ceníme každého hitu. Je to strašně vyrovnané,“ řekla Klimplová, která si uvědomuje sílu nejlepších evropských nadhazovaček. Ty z Itálie, Nizozemska a Velké Británie budou stát v cestě olympijskému snu. „Proto nám tyhle tréninky moc pomohly. Potřebovaly jsme, aby se podobaly ostrým zápasům. Navíc dvě Američanky společně s vybranými mužskými nadhazovači dokázali přesně nasimulovat typy nadhozu, se kterým jsme na evropském šampionátu měly problémy,“ popsala Klimplová, která se prosadila také včera, když předvedla tři úspěšné odpaly proti Francii. Umíme překvapit, říká Klimplová Český softbal žije olympijským snem už několik let. Hráčky si uvědomují, že jde pravděpodobně o jejich poslední šanci se jako kolektivní sport na olympiádu probojovat. V Tokiu jsou pálkovací sporty navíc modlou. „Víme o tom, že na dalších Hrách v Paříži softbal určitě nebude, snad v Los Angeles za osm let. Možná… Je to první a asi poslední šance,“ přiznala. Podmínky jsou však velice náročné, postoupit na olympijské hry může jeden tým. Toho se však český pálkařka nebojí. „V minulém roce jsme ovládly turnaj Super 6, kde byly elitní evropské výběry. Na evropském šampionátu jsme neodhalily všechny karty, což může být rozhodující. Umíme překvapit,“ dodala Klimplová. Maskot olympiády i hospodářský škůdce. Zoo Praha zachraňuje sysla Přečíst článek ›

Autor: Jiří Uhlíř