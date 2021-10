Na tuhle sezonu jen tak nezapomenou. A budou na ni vzpomínat s úsměvem i trochou hořkosti. Jedno je jisté: beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner po ní figurují na fantastickém druhém místě světového žebříčku. Kaňka v podobě nepovedené olympiády, vztek z kauzy ohledně nakažení covidem-19, však dlouho zůstane. „Když jsme do Tokia odlétali, měli jsme formu a cítili, že máme na to dojít daleko. Jestli bychom to zvládli, je spekulace. Předchozí výsledky ovšem naznačují, že poslední místo jsme si nezasloužili,“ uvedl Perušič, který se svým parťákem zvažuje další spolupráci.

Ondřej Perušič. | Foto: ČTK

Nyní jsou členové úspěšného páru doma a užívají si zaslouženého volna. „Doháníme to, na co v sezoně nebyl čas,“ sdělil chlapík, jenž na dresu nosí jedničku. „Čas chci věnovat přítelkyni, rodině, kamarádům, koníčkům i doléčení bolístek,“ líčil Perušič. Nudit se rozhodně nebudou. „Oba musíme řešit školu – psát diplomky. David říkal, že chce jet na dovolenou někam do tepla. My tam vyrazit nemůžeme. Moje slečna studuje medicínu, takže si uděláme jen nějaký společný víkend,“ prozradil.