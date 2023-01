Navíc se v úterý počítá s předprogramem pro domácí atlety, kteří se nevejdou do startovních listin hlavního programu. Ten začne v 17.00 a tradičně se v něm v obou kategoriích představí špičkoví protagonisté skoku do výšky a vrhu koulí.

„Pokračujeme ve spolupráci s korejským mistrem světa v hale Sanghyeok Woo. V Nehvizdech bude na soustředění, a tím pádem bude u nás i závodit. Bezesporu bude hlavním tahákem mítinku. Loni se mu tady moc nedařilo. Skončil pátý za výkon 223 centimetrů, ale o pár dní později skočil v Hustopečích 236,“ vyprávěl Vojtek.

Největším vyzyvatelem halového mistra světa z Bělehradu by měl být Kubánec Luis Enrigue Zayas s osobním rekordem 233 cm. „A protože největší výškařské hvězdy Ital Tamberi a Katařan Baršim letos v hale nezávodí, přijedou do Nehvizd nejlepší výškaři světa. Přihlášeno je osmnáct skokanů, mezi nimi jsou dva Češi – Jan Štefela a Josef Adámek.“

V kouli bude největším lákadlem start bronzového medailisty z ME v Mnichově Tomáše Staňka. „Podívejme se ale na soutěž žen, kde se sejde velice silné složení vrhaček, které se vesměs prosadili loni na ME, ale i na mistrovství světa v hale i pod širým nebem,“ upozorňuje ředitel.

Na startu by se měly objevit silné ženy, které umějí poslat čtyřkilovou kouli přes dvacet metrů. Jedná se o Kanaďanku Sarah Mittonovou a Nizozemku Jessiku Schilderovou. Jim budou jistě tvrdě konkurovat Švédka Fanny Roosová, Jamajčanka Danniel Thomas Doddová nebo Maďarka Anita Mártonová.

Korejský výškař Sanghyeok Woo, který stráví v Nezvizdech několik týdnů na soustředění, projevil přání zatrénovat si i v klasické hale s oválem. Taková je v dostupné vzdálenosti v pražské Stromovce. Ředitel mítinku Hvězdy v Nehvizdech Tomáš Vojtek se mu tam snažil vyjednat pár tréninkových jednotek, jenže u nového ředitele Centra sportu Ministerstva vnitra Olymp Michala Volfa nepochodil.

„V podstatě tam trénují jen atleti z Olympu. Jiní závodníci se tam až na výjimky nedostanou. Slyšel jsem, že tam nepustili ani Pavla Masláka. To mi přijde divné, protože sledovat při rozcvičení výškařského šampiona by bylo pro mladé závodníky určitě zajímavé. Ve hře byla i možnost, že by Woo startoval ve Stromovce na veřejných závodech. Jenže pan ředitel to zamítl. Tak teď nevím, jak to světové hvězdě do Koreje vzkázat,“ krčil rameny Vojtek.