„Vždy věříte, že vyhrajete,s tím do derby jdete, ale musíte mít i trochu štěstí, koně do sebe mohou drcnout, může se stát i cokoli jiného. Naštěstí v tomto dostihu sez našeho pohledu nic takového nestalo a tak jsem věřil ve velký finiš klisny.Už v práci ukazovala, jakýmá závěr a tady v dostihu to potvrdila. Těch posledních 400 metrů bylo opravdu nádherných“, řekl majitel vítězné stáje Pegas Jiří Trávníček.

Bylo to první vítězství v derby pro stáj Pegas a také pro vítězného jezdce Petra Foreta, který patří k naší špičce. „Každý žokej touží po tom, že derby alespoň jednou v životě vyhraje a mně se to povedlo právě dnes po letech čekání a Queen dokázala, že je opravdovou královnou. Jsem rád nejen kvůli sobě, ale poděkovat musím celému týmu, který na tomto úspěchu pracoval. Mně to život asi už nezmění, ale jsem opravdu šťasten. Všechno vyšlo, jak jsem chtěl. Klisna dobře vystartovala, zaparkoval jsem na dobré pozici a pak už jen čekal na svou příležitost. Neměli jsme v dostihu žádný špatný okamžik. Ona je velká srdcařka a dnes to potvrdila,“ poznamenal vítězný žokej Petr Foret.

Dodejme, že vítězná stáj získala 900 tisíc korun, ale ani tyto peníze nemohou překrýt prestiž, jaký tento dostih má. Abychom doplnili pořadí na pomyslných stupních vítězů, třetí skončil Darling In Pink s žokejem Václavem Janáčkem.

Ve druhém nejsledovanějším dostihu odpoledne 63. Zlatém poháru Armády České republiky na 2400 metrů došlo k vekému překvapení. Čtyřletý Rex Of Thunder, který vyběhl letos poprvé, vyhrál skvělým finišem. Čtyřletý hnědák je svěřencem trenéra Jana Demeleho, reprezentuje stáj Březová, v sedle měl žokeje Michala Demo, pro kterého to bylo teprve osmé pražské vítězství.

Vítězové ostatních dostihů první kategorie: Sprinterská cena Chuchle Areny Praha 1200 metrů: Worth Choice (ž. Jiří Palík). Tatersalls mile (1600 metrů): Politicum (ž. Jiří Palík).

