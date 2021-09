V hlavním dostihu EJC Leram Million na 1400 metrů zvítězila outsiderka klisna Rabbit Breath a ani nejsledovanější kůň akce Nagano Gold v Hrubymoving EJC Long na 2400 metrů neuspěl a skončil třetí. Navíc tento dostih vyhrála klisna českého chovu Wellunca, s jejímž vítězstvím počítali jen největší optimisté, v sedle s italským žokejem Antoniem Fresu.

V sedle Rabbit Breath byl slovenský šampion Jaroslav Línek, který startoval na divokou kartu. A i když je specialistou na tento dostih, vyhrál ho celkem třikrát, málokdo věřil v jeho letošní vítězství.

„Trenér mi jen řekl, abychom šli z čela, že je lépe, když budou honit nás, než mi je“ řekl s úsměvem Línek a dodal: "Koně se k nám sice v závěru přiblížili, ale klisna znovu zabrala“.

Obrovské emoce, podobné těm, když vyhrál letos Slovenské derby, zažíval trenér Allan Petrlík: „Je to nádherné, neskutečné, dokázala, že je opravdová špička. Byl to dostih, kde byli samí skvělí koně, o to je vítězství cennější“.

Tentokrát byli v hlavní roli žokejové, ze třinácti účastníků Evropského poháru z deseti zemí získal nejvíce bodů Antonio Fresu. A i to tohle bylo velké překvapení, vždyt tu startoval v roce 2017 a v šesti startech se ani jednou neumístil. Třicetiletý Ital tak získal nečekaný triumf. „Byla to skvělá akce, výborně zorganizovaná a navíc ještě to nečekané vítězství. Určitě se rád zúčastním i v příštím roce“, radoval se Fresu.