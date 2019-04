V cestě mu totiž stojí další domácí kajakáři patřící do světové elity Jiří Prskavec, Vít Přindiš a Ondřej Tunka.

O nominaci tří nejlepších pro účast ve Světovém poháru a na šampionátech se bude rozhodovat v květnových kvalifikacích, na olympiádu může každá země vyslat jen nejlepšího jednotlivce.

„Cílem je postup mezi elitu. To je pokaždé stejné. Jsem přesvědčený, že na to mám,“ vypráví dvaatřicetiletý závodník USK Praha, který má ve sbírce i zlato z mistrovství světa a evropské stříbro. Na MS 2017 vyhrál premiérový závod v kajak krosu.

Neměla na vás dvouletá pauza neblahé následky?

Výpadek nebyl ideální, ale musel jsem se to skousnout. Ničeho se nebojím a věřím, že se vrátím. Na druhou stranu situaci neberu tak, že nade mnou visí Damoklův meč.

Měl jste možnost ověřit si výkonnost?

Mám za sebou jeden přípravný závod závod v Austrálii, kde jsem v konkurenci kompletní světové špičky skončil jako nejlepší z Čechů čtvrtý. To mě utvrdilo, že bojovat minimálně o reprezentační dres je v mých silách.

Změnil jste kvůli návratu něco v přípravě?

Na trénink jsem si udělal víc času. Své mimosportovní aktivity jsem výrazně neomezil, jen jsem si trochu jinak nastavil priority. Víc než v minulosti se zabývám cvičením. Intenzivně spolupracuji s fyzioterapeutem a kondičním trenérem.

O jaký druh cvičení se jedná?

Nejedná se o úplnou novinku. Výsledky se ale v tomto ohledu neprojeví za dva týdny ani nejde o žádné tajemství. Jsou to běžné cviky na mobilizaci a aktivaci celého tělesného ústrojí. Předtím jsem moc neprocvičoval oblasti pánve, kyčlí nebo nohou, které nejsou v kajaku tolik využívané.

Pomáhá to?

Jsem přesvědčený, že dělám pokroky. Zbavil jsem se problémů s páteří, což mě dřív dost trápilo. Je to velká psychická úleva. Do tréninku se jde hned líp, když člověk ví, že ho nebudou bolet záda. Příprava probíhá nerušeně a důležité bude neonemocnět.

Ke splnění cíle potřebujete skončit v blížících se čtyřech nominačních závodech do třetího místa. Nesvazuje vás pocit, že musíte?

Tak ke kvalifikacím přistupovat nebudu. Důležité je jít na start s vědomím, že jsem tomu dal maximum. Závody chci odjet tak, abych z nich měl dobrý pocit. Když je zvládnu a nevejdu se do nominace, uznám, že kluci byli lepší a zaslouží si to.