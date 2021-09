V poslední tři srpnové dny metropoli opět navštívili vyznavači kratochvíle nad vysokou sítí. Pravda bylo jich „jen“ 650 a mluvili pouze dvěma jazyky. To podstatné však zůstalo – radost z krásné hry. „Moje pocity jsou hřejivé. Těší mě, že se podařilo udělat alespoň letní verzi turnaje. Navíc vím, že odteď bude mít akce dva termíny,“ usmíval se Jakub Lébl, předseda Pražského volejbalového svazu.

Dát dohromady startovní listinu bylo letos daleko složitější. Překážky byly dvě – obavy z koronaviru a místo konání. „Na antuce se hraje volejbal jen v Česku a na Slovensku. Ostatní státy jsou zvyklé výhradně na haly. Nizozemci sice hrají i venku, ale na trávě,“ objasnil Lébl. Přesto se podařilo obsadit šest kategorií padesáti družstvy a slovo mezinárodní tentokrát obstarali Rakušané. „Úroveň zápasů byla vysoká. Kdo přijel, přislíbil, že se vrátí,“ sdělil předseda.

Finále se nakonec kvůli počasí uskutečnilo v hale na Lužinách. A prvnímu muži volejbalového svazu z metropole se na něj dobře dívalo. Do všech finále se totiž probojovaly celky z hlavního města a čtyři trofeje zůstaly „doma“. „Volejbal patří do Prahy už sto let. Jsme rádi, že v absolutní špičce stále najdeme Lvy i Olymp. Navíc se tu najdou další kluby, které dosahují až nečekaných velikostí – Orion, Kometa, Dansport, Mikulovka… Všechny jsou pro nás velikým příslibem,“ vysvětlil Lébl.

Finálový den začal pro metropoli parádně: dvanáctiletým i čtrnáctiletým vládly volejbalistky Orionu. „Úspěch jsem nečekala. Pocity máme, jako bychom se dostaly do reprezentace,“ uvedla za starší dívky kapitánka Anna Matolínová. Mezi šestnáctiletými triumfovaly Liberečanky, které v souboji o zlato přehrály pražské Lvice 2:0. „Naše soupeřky byly lepší. I stříbro je pro nás obrovským úspěchem,“ konstatovala sportovně nahrávačka poražených Karolína Vaníčková.

Lvi pomstili své stejně staré kamarádky už o duel později. Rakouský Volleyteam NÖ přemohli ve dvou sadách. „Nemám slov. Byla to skvělá příležitost se všem ukázat a zazářit,“ hovořil o prestiži turnaje i ceně pro nejlepšího hráče kategorie smečař vítězů Alexandr Mráz.

Pohár pro devatenáctileté slečny zamířil na sever Čech. O setech 12:25 a 14:25 se bude členkám pražského Olympu asi dlouho zdát. „Jely jsme si sem zahrát a slušně zakončit letní přípravu. První místo je ideální,“ culila se kapitánka Dukly Karolína Javůrková.

Liberec byl v té době nejúspěšnějším oddílem turnaje a jeho borci navíc nastupovali i do posledního finále. Metropoli však vytrhli trn z paty Lvi, kteří vyhráli 2:0 a své „soky“ navíc se dvěma zlatými medailemi a jednou stříbrnou doplnili na trůnu. „Turnaj se povedl. Finále rozhodl týmový projev a podání,“ mínil nejlepší hráč kategorie Matěj Pastrňák. Vytáhlý Lev si triumfu vážil, ovšem připomněl i slabší konkurenci oproti předchozím ročníkům. „Oslava přesto proběhne,“ doplnil talentovaný smečař.