Osmadvacetiletý Bartůněk strávil poslední dvě sezony v Ústí nad Labem. Severočechům letos výrazně pomohl k překvapivému postupu do čtvrtfinále. Na svém kontě má i rakouské angažmá či působení v Odoleně Vodě a Karlovarsku. A hlavně: vyrůstal na Lužinách. „Po republice máme stále hodně odchovanců. Rádi bychom je viděli u nás. Hledali jsme zkušenost i kvalitu,“ líčí kouč.

Oba chlapíci se dobře znají. Pomr trénoval Bartůňka už jako jedenáctiletého. Neváhal mu tak nabídnout smlouvu na dva roky. „Zdobí ho pestrá a rychlá hra. Pro soupeře těžko čitelná. Špatně se na něj stanovuje taktika. I proto byl pro nás atraktivní,“ vysvětluje. A neopomene zmínit ani jedno úskalí. „Luboše provází pověst problémového hráče. Já si dovolím tvrdit, že vyzrál. Chtěl bych, aby u nás dokázal, že jen nejen vynikající nahrávač, ale i výborný chlap.“

Cíle? Play-off a reprezentace

Podobné stigma si uvědomuje sám Bartůněk. „Ano, o své pověsti vím. V každém angažmá se ji snažím vyvracet. Snad se mi to už daří. V Ústí mně nabídli novou smlouvu. Asi by to nedělali, kdybych jim dělal problémy,“ argumentuje.



On si ovšem vybral tým, ze kterého v roce 2013 vylétl do světa. „Co mě přesvědčilo? Změny v klubu a v jeho filozofii. A pak osoba trenéra, se kterým si výborně rozumíme,“ popisuje posila. Byla to akce kulový blesk. „Ráno jsem obdržel nabídku a odpoledne podepsal.“

Na nahrávačský post ale nemusí být na Lužinách sám. Další spolupráci se Lvy zvažuje i Ondřej Fortuník. Připomeňme si: Dvaatřicetiletý borec vstupoval do letošní sezony v roli dvojky a propracoval se do základní sestavy. „Byl bych rád, kdyby Forbes zůstal. Konkurence každému jen prospěje. Když jsem byl malý, měl jsem ho za vzor. Hned mu napíšu, aby pokračoval,“ zdůrazňuje Bartůněk.



Svého návratu do Prahy se neobává. „Se všemi jsme se rozešel v dobrém. Těším se na novou spolupráci,“ usměje se. Cíle si klade jednoznačné. „Tým už nebyl tři roky v play-off. To se musí změnit,“ vyhrkne novopečený reprezentant.



Mimochodem, tohoto přízviska si Bartůněk náležitě váží. „Není vyšší meta než dres národního týmu,“ vyzdvihuje. „Pozvánku dostanete, jen když se daří klubu. Rád bych se v reprezentaci udržel. Bez výrazného úspěchu Lvů to ale nepůjde,“ doplňuje.

Kdo je Luboš Bartůněk?

Narodil se 24. 5. 1990 v Praze.

Jeho mateřským klubem je ČZU Praha (dnes Lvi).

Profesionální kariéra:

2010-2013 ČZU Praha (nejlépe 5. místo)

2013-2014 VCA Amstetten Hypo Noe (Rakousko)

2014-2015 VK ČEZ Karlovarsko (3. místo)

2015-2017 Aero Odolena Voda

2017-2019 SKV Ústí nad Labem

Na svém kontě má dva starty za národní tým (léto 2013). Do reprezentace byl povolán i pro následující boje v Evropské lize.