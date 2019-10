Lvi Praha – Aero Odolena Voda 3:0 (17, 23, 16)

Lvi: Bartůněk, Douglas-Powell, Krajčovič, Mihajlovič, Šulc, Král, libera Kovařík a Ježek. Střídal: Špulák. Trenér: Pomr.

Aero: Holčík, Kraffer, Horák, Moss, Hladík, Gear, libero Hadrava. Střídali: Shaker, Vachoušek, Taylor. Trenér: Šiller.

Středočeši nevstupovali do duelu v kdovíjaké pohodě, s domácí porážkou 1:3 s Ústím asi příliš nepočítali. Pražané dostali po dvou senzačních výhrách nad Kladnem a Libercem studenou sprchu v Karlových Varech (0:3). A hlavně na ně čekalo první střetnutí v nezvyklé roli favoritů. „Všude jsme o tom slyšeli, ale nevšiml jsem si žádného problému,“ popisoval kapitán Lvů Jiří Král. „K zápasu jsme přistoupili zodpovědně, jako ke každému jinému.“

A pak tu byly otazníky v sestavě. Šillerově družině stále schází nahrávač Robert Viiber. Ten se sice v lužinské hale rozcvičoval, na palubovku se však nepodíval. „Kdy bude? To netuším. Až ho noha přestane bolet,“ nevnesl do problému světlo kouč Aera. Zařazení Jakuba Holčíka ovšem nelitoval. „Nahrával dobře. A přestože je nejmenší, měl z celého družstva nejvíce bloků.“

Trenér Pomr řešil pro změnu smečařské posty. A vrátil se na začátek – na ploše řádili Marek Šulc a Thomas Douglas-Powell, ve čtverečku je povzbuzoval Jan Svoboda. „V prvních dvou zápasech tato sestava fungovala. A varianta s Honzou, který dokázal z lavičky naskočit a hru oživit, nám také vyhovovala,“ vysvětloval. „Navíc měl Honza v týdnu drobné zdravotní problémy, netrénoval. A Thomas exceloval.“

Co říci k první sadě? Třeba lužinská exhibice – 25:17. „Těžko klukům cokoli vytknout. Splnili všechno, co jsme si řekli. Od prvního do posledního balonu šli naplno. Dařil se jim servis. A to rozhodlo,“ chrlil superlativy Pomr. Kouč Šiller ocenil bojovnost a k chybám na podání i při příjmu poznamenal: „Hala zde je nižší. Musíte si zvyknout na zúžený prostor, míče více tlumit. Jiné je i světlo.“

To začalo Odoleně Vodě ve druhém dějství svítit na zteč. Stále vedla, místy až rozdílem tří balonů. Naposledy však 23:22, pak přísun bodů ustrnul. „Rozhodující bylo, že jsme neubránili jejich vysoké míče nahrané na bodovku. Pokud by se nám to podařilo, tak zápas vypadal jinak,“ mínil Šiller. Lvi ale úlohu Středočechům výrazně usnadnili. Osm servisů po sobě nedokázali přetavit v bod. „Výpadek na podání si nedokážu vysvětlit,“ přiznal Pomr. „Bude to o hlavě. Nepovede se vám jedno, dvě a se třetím už si nevíte rady,“ přemítal. „Cenné je, že jsme set přes chyby získali.“

Co říci k třetí sadě? Třeba lužinská exhibice – 25:16. „Když nejsme schopní zablokovat dva 190 centimetrů vysoké smečaře, tak nemůžeme uspět,“ zopakoval Šiller. Velikost Šulce téměř trefil (191), Douglas-Powellovi však čtyři centimetry upřel. A to by byla škoda. Sedmadvacetiletý Australan totiž zazářil, uhrál klíčové balony, to on esem zakončil druhý set… „Já bych pochválil úplně všechny. Výhra byla dílem kolektivu,“ uvedl Pomr.

V následujícím týdnu čeká na obě mužstva nejen extraliga, ale také Český pohár. Ve středu zamíří Odolena Voda na palubovku MFF Praha (20.00) a Lvi do Velkého Meziříčí (19.00). „Prioritou je pro nás extraliga. Každé vítězství v poháru je ale dobré,“ řekl Šiller. „Nerozlišujeme extraligu a pohár. Pokaždé chceme vyhrát,“ líčil Pomr a trochu potěšil i lužinské náhradníky. „K rotaci hráčů určitě dojde. Všichni si šanci za svůj přístup k tréninku zaslouží. A bude jen na nich, aby ukázali, že patří do základní sestavy.“