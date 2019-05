Návrat mezi elitu: České squashisty čeká evropský šampionát týmů

V anglickém Birminghamu bude dnes zahájeno mistrovství Evropy týmů mužů a žen ve squashi. Oba české týmy se v letošním roce představí v Divizi 2, do které loni sestoupili. „Cílem bude se dostat zpátky do elitní divize, kde jsme v minulých letech hráli. Myslím, že to v našich silách rozhodně je,“ uvedl manažer mužského týmu David Tománek. Úvodní duely se rozehrají ve 13 hodin. Konečné výsledky budeme znát v sobotu. Evropské tituly obhajují celky žen Anglie a mužů Francie.

Česká squashová jednička Daniel Mekbib. | Foto: Deník/Ladislav Adámek

Čeští squashoví junioři berou na ME bronz. Byrtus neprohrál ani set Přečíst článek › Squashisty odletěly ve složení Anna Sermeová, Zuzana Kubáňová, Michaela Čepová a Eva Feřteková. Letošní domácí mistryně Olga Kolářová pouhý den před odletem onemocněla. Koučem týmu je Jan Roll. Šampionát rozehrají s Italky, dnes večer se utkají ještě s Polkami. Zítra je v základní skupině čeká ještě Dánsko. Pokud české hráčky uspějí, postoupí do nadstavbové části o umístění na osmém místě, které zaručuje postup mezi elitu. „Postupují pouze první dva týmy z osmičlenné Divize B. Klíčem bude účast v pátečním semifinále,“ prohlásil trenér Jan Roll. Podobný cíl mají také čeští squashisté. Reprezentační tým tvoří šest hráčů – Daniel Mekbib, Martin Švec, Ondřej Uherka, Jakub Solnický, Viktor Byrtus a nováček v týmu dospělých David Zeman. Manažerem týmu je David Tománek a fyzioterapeutem pro oba naše týmy je Martin Vojtovič. Divize 2 mužů má celkem 12 účastníků rozdělených do čtyř tříčlenných skupin. Český tým se v základní skupině utká ve skupině B dnes se Slovenskem a ve čtvrtek s Izraelem. „V závislosti na výsledku ve skupině bychom se měli potkat ve čtvrtfinále, do kterého postupují první dva celky z každé skupiny. Pokud uspějeme i v tomto utkání, los nám určí mezi vítězi ostatních čtvrtfinálových zápasů našeho dalšího soupeře. Vítězství v tomto semifinálovém utkání by nám zajistilo postup mezi elitní osmičku evropských týmů pro příští rok, což je naším cílem pro celý šampionát,“ doplnil Tománek. Byrtus plánuje další medaili z ME. Asi zapojím trick-shoty, hlásí Přečíst článek ›

Autor: Redakce