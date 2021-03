Je jednou z mála ženských navigátorek, která má za sebou 100 rallye soutěží. Jindřiška Žáková z Prahy takové jubileum zaznamenala po Rallye Ciocco. Tu absolvovala s nadějným českým pilotem Erikem Caisem. „Nečekala sem, že se k takovému číslu dostanu. Těším se hlavně na další zahraniční soutěže a mým snem je zkusit Rallye Dakar,“ prohlásila Žáková z týmu Orsák Rallysport. Dále přiznala, že zbožňuje rychlost a během rychlostí zkoušky se v kokpitu závodního vozu vůbec nebojí.

Navigátorka Jindřiška Žáková pokořila hranici 100 závodů. Na snímku s parťákem Erikem Caisem. | Foto: Martin Husár

První automobilovou soutěž absolvovala v roce 2012, a to na Rally Vrchovina. Jak se k tomu Jindřiška Žáková dostala? Náhodou. „Jeden kamarád mi nabídl, jestli bych si to nezkusila. A tak jsem souhlasila,“ popisovala dnes už zkušená navigátorka. „Tehdy jsem si ale vůbec nedokázala představit, co tahle činnost obnáší. A co je všechno potřeba umět.“ Navigátor v závodním voze je totiž důležitou osobou, společně s pilotem připravují podrobný rozpis průjezdů rychlostních zkoušek a s předstihem hlásí, jaká další zatáčka bude následovat.