Za třináct let už Galas zorganizoval přes 300 cyklojízd. 343. v pořadí vedla z Folimanky přes Žluté lázně, Zbraslav a Černošice zpět do Prahy přes Hlubočepy a Zlíchov až na Smíchov a její cíl byl u hospůdky U prince Miroslava.

Podívejte se: Národní technické muzeum dostalo od škodovky závodní speciál

„Cyklojízdy pořádám od roku 2009 a jejich smyslem je především zábava. Nejsou to žádné závody, i když vytrvalost přijde vhod. Jsou to skupinové projížďky na kolech pro lidi, kteří neradi jezdí sami a rádi by poznali pražské i mimopražské cyklostezky a zároveň se třeba seznámili s novými lidmi,“ uvedl Vladimír Galas.

Galasova cyklojízda.Zdroj: Deník/Lucie Štrachová