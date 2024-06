Po čtyřech finálových zápasech, dvou na hřištích každého ze soupeřů, platil stav 2:2 a bylo jasné, že v sobotu v hostivařském areálu bude dekorován šampion pro rok 2024. Kert hrál o zmiňovaný sedmý, pro Hostivař, vítěze základní části extraligy, by šlo o ten úplně první…

Když se na začátku druhé třetiny prosadil domácí Lehner, platil v té době stav 3:0 (v první části skórovali Čejka s Divišem) a fanoušci hostivařských barev byli v euforii, titul byl opravdu blízko… V závěru druhé části ale vstřelil důležitý kontaktní gól Kertu Plzák a do šaten se šlo za stavu 3:1.

Z třetí části uběhly necelé čtyři minuty a po trefách Vaňka s Kovarníkem bylo srovnáno. Rozhodující moment zápasu pak přinesla 44. minuta, gól Zvonka dokonal veliký finálový obrat a odšpuntoval mistrovské oslavy Kertu!

"Do utkání jsme vstoupili dobře. Vedli jsme 3:0 a bohužel jsme to nedokázali udržet. Je to sport a je to kulatý. Gratulujeme soupeři, jsou dobří. Chtěl bych touto cestou poděkovat i rozhodčím za celou sezónu, mají to s námi trenéry někdy těžké. Zároveň děkuji celému realizačnímu a hráčům za odvedenou práci v celé sezóně," hodnotil pro hokejbalový web dobře rozjeté, ale nakonec pro Hostivař smutné finále kouč Jan Krtička.

"Úplně na začátku jsme byli aktivní a měli nějaké šance. Bohužel naší hloupou chybou při špatném střídání jsme pustili domácí do vedení a pak jsme v obranném pásmu špatně dostoupili, takže vedli 2:0. Situace se pro nás nevyvíjela úplně dobře, notabene když jsme zkraje druhé třetiny dostali třetí gól znovu po špatném střídání, takže tam na nás trochu ležela deka. Ale myslím si, že pak jsme šli na hraně rizika a věděli jsme, že potřebujeme minimálně do druhé třetiny dál gól," přibližoval průběh trenér šampionů David Kuna.

"Udělali jsme malinké změny jednotlivých formací, trochu jsme tam s tím šachovali, zkoušeli jsme dát impluls jednotlivým lajnám a nakonec jeden z našich nejzkušenějších hráčů Lukáš Plzák dal těsně před koncem druhé třetiny důležitý gól na 3:1, který nám pomohl a nastartoval do třetí třetiny. Tam jsme změnili jednotlivé lajny a podařil se nám takový husarský kousek, kde jsme touhou po vítězství a tím, že jsme se nevzdali, utkání srovnali. Závěr byl kdo s koho a k nám se trochu přiklonilo štěstí a šikovností našeho hráče Dalimila Zvonka jsme to zlomili na svou stranu," pokračoval Kuna v hodnocení.

"Vyhráli jsme posedmé v řadě. Myslím, že každý, kdo tomu trochu rozumí a je zainteresovaný, uzná, že je to něco neuvěřitelného, ojedinělého a opravdu všechna čest před všemi lidmi, kteří to letos s námi absolvovali, protože jsme měli v podstatě zase skoro nový tým a spoustu nových a mladých hráčů a nakonec se nám podařilo vyhrát ve všech soutěžích, ve kterých jsme letos nastoupili," nešetřil slovy díků.

HBC Hostivař - HC Kert park Praha 3:4 (2:0, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 5. Čejka (Kudela), 7. Diviš (Taufer, J. Vaniš), 16. Lehner (Kucharčík) – 30. Plzák (M. Kruček, Jágr), 32. Vaněk (Plzák, M. Kruček), 34. Kovárník (Suchánek, Mejzlík), 44. Zvonek (M. Kruček). Vyloučení 5:3. Využití 0:1. Diváků: 561.

close info Zdroj: hokejbal.cz zoom_in