„Bylo to úchvatných sedm dní. Stalo se v nich tolik věcí. Nemůžu být šťastnější, vyhrát na tomhle úžasné stadionu je nezapomenutelný moment,“ zářil první muž světového žebříčku po finálovém mači s Kanadou. Právě on korunoval triumf Španělska 2:0 na zápasy výhrou nad Denisem Shapovalovem.

Ještě k Nadalovi: během týdne odehrál celkem osm zápasů, pět singlů a tři debly. Všechny své mače vyhrál a dokonce ani jednou neztratil podání. V třiatřiceti letech by měl na konci sezony nárok na únavu, on ale v madridské hale řádil jako tajfun. „Nejspíš je mimozemšťan,“ shrnul to španělský kapitán Sergi Bruguera.

Emoce zůstaly

Z nelíčené radosti domácích tenistů z triumfu bylo znát, že ani kontroverzní reforma tradiční soutěže neubrala Davis Cupu na emocích. V Madridu došlo jak na slzy štěstí, tak smutku: třeba Srbové v čele s Novakem Djokovičem byli po těsné čtvrtfinálové prohře s Ruskem doslova na zhroucení.

„V životě jsem se necítil hůř. Mohl jsem být za hrdinu, ale bůh nám to vzal,“ plakal na tiskové konferenci Viktor Troicki, který měl spolu s Djokovičem v rozhodujícím deblu čtyři mečboly. Srbové je ale neproměnili a skončili. „V takových chvílích mívá člověk chuť se zabít,“ hořekoval Janko Tipsarevič, loučící se s tenisovou kariérou.

Je tedy zjevné, že Davis Cup má stále šťávu. Reforma, za kterou stojí španělský fotbalista Gerard Piqué a jeho investiční společnost Kosmos, slavné týmové klání rozhodně „nevykostila“ ani nezabila, jak se mnozí obávali.

Během týdenního turnaje osmnácti zemí nebyla nouze o dramatické i dojemné tenisové okamžiky. „Leccos je nové, ale základ zůstal. Pořád hrajeme za svou zemi, hráči jsou součástí týmu a bojují za svou vlajku,“ řekl americký kapitán Mardy Fish. I na borcích jako Nadal a Djokovič byl znát, jak je nový Davis Cup pohltil.

Kde byli diváci?

Rozhodně se však najdou i negativa. Třeba návštěvnost: na domácí Španěly bylo vždy plno, ale řada dalších duelů se hrála před poloprázdnými tribunami. To atmosféře pochopitelně neprospívalo a tenisté to vnímali dost nelibě.

„Myslím, že pořadatelé propásli šanci zápasy oživit tím, že by neprodané vstupenky dali třeba školákům,“ posteskl si britský tenista Jamie Murray.

Kritika se snášela i na nepromyšlený program, kvůli kterému některé zápasy končily hluboko v noci: rekordem byl čas 4.04 ráno, kdy Američané s Italy dohráli duel základní skupiny.

„Čekali jsme, že některé zápasy skončí později, ale tohle samozřejmě ne. Prostě to tak vyšlo, že ten den trvala všechna utkání hodně dlouho. V budoucnu musíme být kreativnější,“ uvedl Piqué.

Které velké hvězdy se Davis Cupu neúčastnily? Nepřijel velký kritik Piquého reforem Roger Federer, jehož Švýcarsko se ovšem nekvalifikovalo. Němce neposílil další kritik Alexander Zverev. Mimochodem: tihle dva si během týdne střihli exhibiční duel v Mexiku, na který do obří býčí arény přišlo rekordních 42 517 diváků. Jako by chtěl Federer konkurenci ukázat, jak se dělá show…

Z dalších nepřítomných členů top 10 se Daniil Medveděv omluvil kvůli únavě. Dominik Thiem a Stefanos Tsitsipas nehráli kvůli kvalikačnímu nezdaru jejich zemí.

Celkově tedy nový Davis Cup nezklamal, ale prostoru na zlepšení je dost a dost.