Permanentka na celou sezonu včetně play-off extraligy i duelů evropských pohárů vyjde na 1790 korun. Ceny lístků na základní část české nejvyšší soutěže jsou stanoveny na 120, v CEV Cupu na 200 korun. Samozřejmostí jsou slevy pro mládež i důchodce. Děti do 10 let mohou jít na volejbal zdarma. „Vstupenky jsme se snažili udržet na rozumné částce. Dívali jsme se i na konkurenci a zjistili, že jsme se docela shodli,“ dodal Kočka za tým, který loni skončil na čtvrtém místě extraligy a letos chce výš.

Jediného zástupce měla extraliga v letošní Lize národů. Smečař Luke Smith, který se v ní představil v dresu Austrálie, hraje shodou okolností za Lvy. Na pozvánku do srbského áčka zatím smečař Stefan Skakič a blokař Alex Nedeljkovič nedosáhli, místo v širším kádru však už mají jisté. Slovinec Matej Mihajlovič patří dlouhodobě mezi nejlepší univerzály české nejvyšší soutěže. „Matej táhl náš tým celou loňskou sezonu. Podával parádní výkony,“ ocenil Pomr s úsměvem. Aby ne, když se bude i nadále týden co týden bít za Lvy.

Tím výčet nadstandardních volejbalistů ze soupisky Lvů zdaleka nekončí. Jen si vezměme posily: bouřlivák Valerij Todua získal s Českými Budějovicemi dva tituly. „Je výborně narostlý (207 cm), skvělý útočník a mimořádný bojovník. Na hřiště přináší pozitivní energii,“ pochvaloval si trenér. Další blokař Fynn McCarthy je sice o čtyři centimetry menší, ale ty úspěchy: s výběrem javorového listu se o prázdninách radoval z postupu do Světového poháru. „Nemá výraznější slabiny,“ sdělil Pomr. Nadějný je i smečař Daniel Čech, jenž doplní další talentované Čechy z proslulé lužinské líhně. „Herně pořád roste, cítíme u něj obrovský potenciál,“ popisoval kouč.

To utkání máme ještě v živé paměti a dlouho ho z ní nedostaneme. Čeští volejbalisté přemohli na domácím mistrovství Evropy v Ostravě Francouze 3:0. Ne olympijští vítězové, nýbrž oni postoupili do čtvrtfinále. Přímo na place křepčili s ostatními nahrávač Jakub Janouch a libero Milan Moník. „Hráli výborně, jsem na ně hrdý,“ poznamenal kouč Lvů Tomáš Pomr. „Kuba chodil na plochu v těžkých koncovkách. Milan byl jedním z hlavních strůjců úspěchu,“ doplnil. A takové borce bude mít ve svém týmu.

