Na otvíracím turnaji v Praze postoupili dva čeští squashisté do čtvrtfinále

Konečně se hraje! Po šesti měsících squashisté bojují o první body na profesionálním turnaji PSA. Ve Squashcentru Strahov započal ve čtvrtek Expression Networks Nolan and Liam´s tournament 2020. A do jeho čtvrtfinále se dostali dva čeští hráči – Daniel Mekbib a Jakub Solnický. Hladce postoupil také Grégory Gaultier, který celou akci pořádá. „Dlouho jsme na to čekali. Hráči jsou konečně šťastní, že se konečně mohou poměřit. Je to čistá radost,“ liboval si francouzský hráč. V praxi se také ozkoušela nová hygienická pravidla.

Česká squashová jednička Daniel Mekbib. | Foto: Deník/Pavel Netolička

Diváci ve Squashcentru Strahov museli mít roušky, hráči po vstupu na kurt si je mohli sundat. Otírání zpocené ruky o stěnu kurtu už však možné nebylo. „Je složité s tím hrát. V zimě se to dá přečkat, ale nedokážu si to představit, jak bude možné tohle aplikovat v Egyptě nebo v Jižní Africe,“ prohlašoval o nařízení Martin Švec, který v prvním kole prohrál s krajanem Jakubem Solnickým. Brankář Jan Stejskal: Štípl jsem se, jestli se mi to nezdá. Slavia se neodmítá Přečíst článek › „Když se během výměny o sebe otřeme, tak neotřít ruku o stěnu mi přijde zvláštní. Hráči to mají naučení. To je jako kdybyste tenistům nařídili, aby si před podáním nedriblovali míčkem. Ale na Strahově jsou kurty dobře klimatizované, vliv na moji prohru to nemělo,“ prohlásil Švec, který je na světovém žebříčku těsně za nejlepší stovkou. Jeho spoluhráč z brněnské Viktorie si také během zápasu chtěl instinktivně sáhnout po stěně. „Ale rozhodčí mě pokaždé včas zarazil, gestikuloval, že nemohu. Je to změna, ale ne tak obrovská,“ dodal Daniel Mekbib, který v prvním kole porazil Marka Panáčka. Ondřej Uherka podlehl Němcovi Valentinu Rappovi, dál se nedostal také Viktor Byrtus ani David Zeman. Dnes od 13 hodin se ve čtvrtfinále utkají Jakub Solnický s Juanem Vargasem. „Věřím si do dalšího kola a těším se na zápas,“ prohlásil Solnický, který si pochvaloval předsezonní přípravu. „Cítil jsem se dobře, uplatil jsem svoji zbraň. Zaměřil jsem se totiž na kondičku a myslím, že se to vyplatilo.“ Na Daniela Mekbiba čeká o hodinu později utkání s Valentinem Rappem.

Autor: Jiří Uhlíř