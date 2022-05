Rodákovi ze Žarnovice závod skvěle vyšel. V základní části ztratil jen dva body za druhá místa, semifinále i finále pak ovládl. „Pánové! Závodění v Praze je pro mě vždycky něco speciálního. Miluji tohle město. Vždyť jsem tu od juniorských let trávil spoustu času,“ vykládal dvaatřicetiletý jezdec.

Druhé místo ve finále vybojoval trojnásobný mistr světa Brit Tai Woffinden, bronz bral Australan Jason Doyle, šampion z roku 2017. Čtvrtý finalista Polák Maciej Janowski byl po najetí do pásky vyloučen. Jeho favorizovaný krajan Bartosz Zmarzlik se do elitního kvarteta překvapivě nedostal. Přesto zůstal v čele průběžného pořadí seriálu.

Martin Vaculík po nejlepším letošním výsledku v sezoně poskočil na devátou pozici. Při opakování finále měl nejrychlejší reakci a nepřipustil žádné drama. „Když jsem byl malý kluk, vozil mě sem táta a sledovali jsme souboje na oválu. Teď jsem tady vyhrál, a tím se mi splnil velký sen,“ líčil Maťo Vaculík.

Teď kluci chtějí fotku po Maťovi

Navrch přidal dávnou historku, kdy před téměř dvaceti lety stál na Markétě u plotu a pokřikoval na hvězdy ploché dráhy. „Chtěl jsem, jestli by se se mnou Tony Rickardsson, Tomasz Gollob a další tehdejší esa vyfotili. To už je ale minulost. Teď kluci žádají o fotku mě. Tohle je skutečně splněný sen a velmi silný moment,” usmíval se závodník, který v seriálu MS vyhrál čtvrtou velkou cenu.

„Našli jsme dobré nastavení motorky, což bylo vidět. Koncentrovali jsme se na starty a stále jsme sledovali, jak se mění situace a dráha. Všichni v týmu odvedli velmi dobrou práci,“ děkoval.

I když Slovensko není tradiční země plochá dráhy, má díky Martinovi Vaculíkovi, který je její jedinou hvězdou, větší úspěchy než Česko. Zatímco Nad Tatrou sa blýska je v repertoáru Grand Prix, hymna Kde domov můj se na počest vítěze ještě nehrála.

Českou nadějí byl o víkendu Jan Kvěch. Nejprve skončil čtvrtý při premiéře Speedway Grand Prix 2, což je seriál MS do 21 let. V pátečním finále byl ale lepší jeho kolega AK Markéta Petr Chlupáč. Podmínky ovšem poznamenal déšť a po semifinálovém pádu v předposlední zatáčce dotlačil pražský mladík motorku do cíle.

Na Kvěcha se lepila smůla

Smůla se pak přilepila i na Kvěcha. Kvůli technické závadě zůstal stát na startu a později vysvětlil, co se mu vlastně přihodilo. „Jak máme chcípák, povytáhl jsem si šňůrku a po přidání plynu mi vypadla,“ krčil rameny.

O den později, kdy hlavním závodě startoval stejně jako před rokem na divokou kartu, obsadil šestnáctou pozici, když vybojoval tři bodíky. O lepší výsledek ho zřejmě připravila kuriózní situace, když své druhé jízdě vjel na ovál bez barevného rozlišovacího povlaku na přilbě, za což následovalo vyloučení z rozjížďky.

"Dojde k tomu docela snadno. Po pátku jsem se dostal na hotel v jednu v noci a sobotu jsem musel být na stadionu hned ráno. Byl jsem z toho takový zblblý, vyčerpaný a zapomněl jsem na to,“ přiznal dvacetiletý závodník.

„Na jednu stranu jsem s výkony spokojený, ale škoda chyb. Jinak si myslím, že jsem soupeřům celkem stačil. Kdybych o něco líp startoval, mohl být výsledek lepší, ale vím, že v motorce to není. Ta jela suprově.“