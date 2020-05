Plochodrážní Grand Prix České republiky se 13. června v Praze na Markétě podle očekávání neuskuteční. Závod seriálu mistrovství světa byl kvůli pandemii koronaviru a s ní souvisejícím opatřením přeložen na září. Přesný termín Mezinárodní motocyklová federace (FIM) ve spolupráci s promotérem a organizátory zveřejní později.

Memoriál Luboše Tomíčka, závod na ploché dráze, 19. září v Praze Na Markétě. | Foto: ČTK

"Je to samozřejmě nepříjemná komplikace, prozatím k tomu ale nemohu poskytnout o moc více informací. My sami tlačíme na to, aby byl pokud možno co nejdříve určen termín a mohli jsme se tak na vše připravit," řekl ČTK ředitel pražského závodu Pavel Ondrašík.