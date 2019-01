Praha - Semifinále házenkářské extraligy vrcholí, Dukla zdramatizovala sérii.

Pavel Pauza, trenér házenkářů Dukly, ho označil za hlavního strůjce pondělního vítězství nad Karvinou (28:22), kterým si jeho tým vynutil prodloužení semifinálové série extraligy.



„To byl přesně ten Tomáš Petržala, jakého známe,“ chválil kouč po utkání v televizi čtyřiadvacetiletého gólmana.



A skutečně odchovanec třeboňské házené svým výkonem zastínil reprezentanta Tomáše Mrkvu v karvinské brance. Sám ale považoval za důležité především vítězství. „Snad jsme si dokázali, že na Karvinou máme,“ říkal Petržala.



Souhlasíte ale s tím, že váš dobrý výkon přispěl k prodloužení série?



Jsem rád, že mi ten zápas vyšel, ale šlapal celý mančaft. Jsem emotivní brankář, hodně zápasy prožívám a potřebuji to samé cítit i od kluků. A to se dařilo.



První dva zápasy ale vyhrála Karviná, přestože jste šli do play off z prvního místa vy. Kde byla chyba?



Pozdě jsme si uvědomili, že už hrajeme vyřazovací část. Tady není tolik prostoru k nápravě. Důležité je ale, že jsme se nepoložili a vrátili sérii ještě

jednou do Karviné.



Za stavu 2:1 na zápasy a s vidinou utkání na domácí palubovce je ale teď v sérii favoritem soupeř, že?



Výhrou u nás hned v prvním zápase nám vzali výhodu domácího prostředí. Teď je řada na nás, hrajeme o všechno. Celý rok se na tuhle chvíli připravujete a teď by měl být po třech zápasech konec. To ne!



Přesto Karviná je doma hodně silná, navíc ji požene určitě vyprodané hlediště…



To mně nevadí. V Karviné byla už v prvním zápase bouřlivá atmosféra. Hlavně nesmíme podlehnout tlaku, který tam na nás bude vyvíjen, když se nebude dařit.



Ani dlouhodobé statistiky vám nejsou nakloněny. Dukle se na Karvinou příliš nedaří, zvlášť pak ve vyřazovací části. Čím si to vysvětlujete?



Je pravda, že za ty tři roky, co jsem v Dukle, tak jsme vždycky vypadli s Karvinou. A už loni jsme byli v semifinále favoritem my. Oni mají zkušený mančaft, který je jako stvořený pro zápasy play off. Právě v nich se projeví individuální schopnosti hráčů.



Kdo patří podle vás k nejnebezpečnějším hráčům soupeře?



Letos mě překvapil Vojta Petrovský. Hraje trochu nečekaně na střední spojce a perfektně. V Karviné dával krásné branky také Šulc.