„Jenže od pondělí se potýkám s angínou, jsem na antibiotikách a snažím se to uzdravit. Chci být na závod co nejvíce ready,“ popisoval Juránek, který byl také na kapačkách. „Chodil jsem na ně, abych dostal do sebe co nejvíce vitamínů a minerálů. Věřím, že v pátek budu už skoro na sto procent.“ Ve čtvrtek si neodpustil tradiční procházku po mostecké trati. „Svítilo sice sluníčko, ale vždycky to musím před závodním víkendem provést.“

Filip Juránek.Zdroj: Movisio RacingV šampionátu pro talentované jezdce působí hodně Brazilců, Španělů nebo Italů. Atmosféra prý ale není mezi závodníky špatná. „Na trati si nic nedarujeme, ale v paddocku jsme v pohodě. Nevím o nikom, kdo měl nějaký střet s někým,“ dodal Juránek, jemuž pomáhá také Oliver König v rámci týmu Movisio Racing. „On zná všechny tratě, dává mi rady. To je pro mě velký přínos. Jsem v týmu hodně rád.“

Yamaha R3 Cup se otevře v pátek tréninky, hlavní program je však v sobotu. První závod je od 11:45, druhý pak od 16:45. Diváci tak v sobotu mohou fandit dalšímu nadějnému českému závodníkovi.

