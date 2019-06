Vyhraje Dukla i počtyřicáté? Vyhne se kormidelník Prskavec mostu? Podobné otázky zodpoví 106. ročník veslařských závodů.

Tradičním koloritem začátku června jsou Primátorky. Od pátku do nedělního poledne obsadí fandové veslování pražské břehy Vltavy od jižního cípu Veslařského ostrova po Palackého most. Těšit se mohou na mnohé: osmiveslice v zatáčce (to nikde ve světě neuvidí), signature dish (pražskou šunku, jež hází rukavici wimbledonským jahodám) a hlavně na hvězdy.