„Jsem vděčný za šanci utkat se s nejlepšími jezdci světa. Určitě budu čerpat ze zkušenosti při loňských startech, ale i z chyb, které jsem udělal. Věřím, že to bude lepší než posledně,“ svěřil se dvacetiletý Kvěch.

Manažer reprezentace Tomáš Topinka má na divokou kartu jednoznačný názor. „Nebylo o ní pochyb. Honza dneska patří mezi naše nejlepší jezdce a má z nich největší perspektivu, aby se stal stálým jezdcem seriálu. Věřím, že na Markétě může zabojovat o finále,“ prohlásil.

Jan Kvěch poprvé vyjede na dráhu už v pátek 27. května, kdy se zapojí do prvního dílu SGP2, což je mistrovství světa do 21 let. Spolu s rodákem ze Strakonic pojedou i další dva mladíci pražské Markéty Daniel Klíma a Petr Chlupáč.

„Máme radost, že do závodu postoupili tři čeští junioři a věříme, že na domácím oválu uspějí,“ přál si sportovní ředitel pražské Grand Prix Pavel Ondrašík. „V jejich silách je zabojovat o semifinále nebo finále. Byli bychom rádi, kdyby je přišli v hojném počtu přišli povzbudit fanoušci,“ poznamenal.

Před rokem, kdy se kvůli covidu jely na Markétě dva díly světového šampionátu za sebou, získal Kvěch nejprve čtyři body a skončit třináctý, druhý den obsadil s třemi body čtrnáctou pozici. Od té doby šel ale výkonnostně nahoru. „Půjdu do toho znovu naplno a budu se snažit udělat hezký výsledek,“ sliboval.

Zatímco hlavní menu posledního květnového víkendu na Markétě je třetím podnikem MS na krátké dráze, juniorský šampionát v Praze začíná. Jeho dalšími zastávkami budou za účasti pražské trojice srpnový závod v Cardiffu a zářijový v Toruni.