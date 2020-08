„Befelem jsme museli hrát o třídu výš, než jsme mysleli. Alespoň budeme hájit v Paddock lize pražskou kavárnu,“ prohlásil Fuksa. Jeho Mustangs nastoupí v sobotu proti Pilsen Patriots.

Poprvé v historii soutěže založené v roce 1994 nebude hrát ani jeden z elitních pražských celků. Lions se nepřihlásili a Prague Black Panthers hrají rakouskou ligu. Ikonické týmy nyní nahrazují Mustangs.

Lions doplatili na koronavirus

„Je to velká výzva. Jsme trošku v nekomfortní situaci, protože jsme se dozvěděli o Paddock lize pět neděl před začátkem,“ popisoval Josef Fuksa, který americký fotbal dělá patnáct let. „Asociaci jsem poslal s nadsázkou několik výhrůžných mailů, protože na vyšší soutěž jsme pomýšleli až na následující rok.“

Veškeré procesy ale urychlili loňští šampioni z Lions. Ti se kvůli hrozbě koronaviru rozhodli letošní sezonu vypustit. Důvodů ale bylo patrně více. „Není to překvapení. Lions standardně sázejí na zahraniční posily, utratili za ně většinu svého rozpočtu. Řada z nich teď ale do Česka nemůže přicestovat. Kdyby k tomu takhle přistoupily všechny týmy, tak se americký fotbal vrátí o velký kus zpátky, nic tu neproběhne,“ mrzelo Fuksu, podle kterého jsou ve svízelné situaci kvůli hrozbě pandemie všichni. „Pokud ten sport máte rádi, tak byste ho měl dělat za každou cenu. Tak to je.“

Paddock liga začne o víkendu

Mustangs tak museli posílit svůj tým. Několik hráčů amerického fotbalu dorazilo na pomoc z Českých Budějovic nebo z Prague Panthers. „Základní program Prague Mustangs nebyl špatný už před mým příchodem,“ doplnil Fuksa. Šampion německé a rakouské ligy bude nyní působit jako trenér.

„Nikdy bych nevěřil, že poskakovat na sidelajně je náročnější než někoho sestřelit v ramenou.“ Fuksa přitom může těžit z velkých zkušeností, před lety dostal na mezinárodním kempu NFL dvakrát do posledního výběrového kola, bojoval o místo v jednom z floridských týmů.

Paddock liga, jejíž start byl kvůli koronaviru přesunut z března na srpen, začne víkendovými zápasy. Osm týmů odehraje osm zápasů základní části. Oslava návratu fotbalu na české trávníky vyvrcholí nedělním přímým přenosem na ČT sport, ve kterém se utká Ostrava Steelers na půdě dalšího nováčka Přerova Mammoths.

Paddock Kickoff

Sobota 15. srpna: Pilsen Patriots Prague Mustangs, Brno Alligators Brno Sígrs

Neděle 16. srpna: Vysočina Gladiators Ústí nad Labem Blades, Přerov Mammoths Ostrava Steelers (přenos od 16.00 na ČT sport)