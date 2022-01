Určitě, týden s přítelkyní a dětmi mi přišel vhod. Vánoce byly poklidné a moc jsme si je užili.

Dokázal jste přestat myslet na volejbal?

Volejbal se mi hlavou stále honil. O to více, že se nám před pauzou nedařilo výsledkově ani herně. Na to jsem nemohl přestat myslet – to je jasné.

Po týdnu volna jste přivítal hráče. Poslal jste je na váhu a měřil jim tuk?

Podobná měření u nás probíhala před Vánocemi. Hráči dostali zpětnou vazbu. Některých se týkal opačný problém – tuku měli nebezpečně málo. Všichni se 27. prosince hlásili v dobré kondici a byli připraveni.

Rozebírali jste poslední utkání, nebo jste za nimi udělali tlustou čáru?

Tlustá čára je dobrá, ale nesmí zůstávat nikde smetí. O zápasech jsme si otevřeně popovídali, do debat se zapojil i mentální kouč. Až potom jsme začali trénovat. Není důvod, aby nás výpadek ovlivnil pro zbytek sezony.

Trénovalo se mezi svátky více než obvykle?

Týden mezi svátky bych nazval minisoustředěním. Ještě teď (rozhovor vznikal ve středu, pozn. red.) ho hráči cítí. Musíme trochu zvolnit, abychom byli na sobotu správně naladěni. Věřím, že jsme nabrali fyzické i volejbalové síly a druhou, důležitější část soutěže zvládneme.

Mezitím proběhly oslavy Silvestra a Nového roku. Dáváte si předsevzetí a daří se vám je plnit?

Předsevzetí si přímo nedávám, spíše taková přání. Hodně jsem přemýšlel o tom, jak nový rok začít, abychom byli úspěšní, aby nám sport dělal radost. V osobním životě mi záleží na zdraví a spokojenosti nejbližších. Rád bych se dostal i do formy, potřebuji shodit pár kilo. Na tom musím zamakat.

Do play-off tedy nastoupíte vyrýsovaný?

Budu se o to snažit. (směje se)

Fanouškům asi chcete nadělit medaili a ze všeho nejdříve body z Brna…

Musím přiznat, že se nám závěr roku nepovedl. Poznamenalo nás vypadnutí z evropského poháru. Byli jsme takoví vyčichlí. Docházely nám baterky. Řekli jsme si, že tohle je třeba změnit. Naším předsevzetím je, aby nás fanoušci viděli v daleko pozitivnějším světle. Slíbili jsme si, že na každém tréninku i v každém zápase necháme sto procent. Do všeho půjdeme s novou energií.

Začínáte v Brně. Je to dobrý los?

Los známe už dlouho. Nemá cenu se v tuto chvíli dívat na soupeře. Brno je doma houževnaté a nepříjemné. Nic lehkého nás tam nečeká. Prohry z konce roku nás mrzí, body nám chybí, teď musíme ztrátu dohnat a výpadky odčinit. Zadarmo nám nikdo nic nedá. Do utkání půjdeme s nasazením a s touhou dokázat svoji kvalitu.

