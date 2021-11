K výhře Pražany dovedl brankář a kapitán Tomáš Petržala. Norové sice dali brzy čtyři góly, ale pak se zasekli a zápas nepokračoval podle jejich not. „Věděli jsme, že soupeř dokáže hrát vyrovnaně s kluby z Ligy mistrů. Naproti tomu naše forma byla poslední dobou utrápená,“ začal své vyprávění.

„Zápas byl pro nás velkou výzvou, ale tohle nikdo nečekal. Spíš jsme mysleli na to, aby bylo v odvetě o co hrát,“ radoval se z toho, že si to dukláci v neděli 5. prosince s Nory rozdají o postup.

„Asi máme v pohárech na rozdíl od extraligy, kde se nám moc nedaří, čistší hlavy. Spoluhráči odvedli neuvěřitelný kus práce, zápasem žila celá lavička. Byl to krásný pocit. Drželo se nás i štěstíčko. Tři střely šly do tyče, další tři jsem na brankovou konstrukci vyrazil,“ líčil gólman.

Proč se nedá duel s Karvinou odložit?

Tým dokázal hrát celých šedesát minut bez většího výpadku. „To se nám v extralize nedaří. Strašně si přeju, abychom na takový výkon dokázali navázat v domácí soutěži,“ přiznal Petržala.

K tomu bude mít příležitost ve středu 1. prosince, kdy Dukla v Ruzyni přivítá vedoucí tým extraligy Karvinou. A ta může Duklu z pohárové euforie vykolejit. „Pro nás je škoda, že se utkání nedalo odložit,“ prohlásil.

„Něco podobného se nám stalo už v roce 2016, kdy jsme hráli semifinále Vyzývacího poháru s Bragou. V Portugalsku jsme myslím remizovali a měli velkou šanci na finále. Jenže před odvetou jsme museli sehrát dva zápasy play-off,“ zavzpomínal. „Říkám si, jestli by pro zviditelnění naší mužské házené nestálo za to o tom popřemýšlet,“ upozornil.

„Na druhou stranu se nečekalo, že budeme ve hře o postup. Teď by se nám ale hodilo, kdybychom si mohli odpočinout a v týdnu místo dalšího těžkého střetnutí potrénovat,“ podotkl.

„Osobně bych se potřeboval trochu vymarodit z virózy a pak naskočit do normálního režimu s tréninky. Takhle v zápasech rychle docházejí síly,“ krčil rameny brankář, který musel minulý týden se spoluhráči kromě pohárového mače zvládnout i extraligovou předehrávku v Zubří.

Přejít přes Drammen by byl zázrak

Pohárová odveta s Nory se hraje v neděli od 17.00 v hale Slavie v Edenu. Dukla musí k zápasu přistoupit stejně jako v Drammenu. A když přivezla tak pěkný výsledek, byl by hřích nehrát o postup.

Čeká ji však soupeř, který Pražanům může doma snadno provést to samé, co se jim povedlo na severu. Přejít přes Drammen by proto Petržala považoval za zázrak.

„Musíme do toho jít s maximálním nasazením, makat od první do poslední minuty a hrát týmově. Důležité bude nevytvářet si na sebe tlak kvůli postupu, ale radovat se z každého gólu nebo povedeného zásahu a na ukazatel skóre se kouknout až po šedesáti minutách,“ vykládal.

Za svou patnáctiletou kariéru prý s Dukou lepší mančaft než Drammen neporazil.

„Chci všem klukům poděkovat. Pro takové momenty se sport dělá. Uvidíme, jak to zvládneme v neděli. Musíme sebrat všechny síly a zkusit zopakovat výkon z Norska.“