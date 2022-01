Los pohárového čtvrtfinále a s ním i mimořádně těžkého soupeře jste přijal s nadšením. Proč?

Potřebujeme hrát takové zápasy. S dobrými týmy ukážeme lepší volejbal. Proti kvalitním mančaftům nastupuji raději. A nejde jen o Jihostroj, stejné je to s Kladnem, Libercem, Karlovými Vary… Daleko více vás to posune.



Na České Budějovice máte jistě příjemné vzpomínky, nebo se mýlím?

Je to krásné město plné hodných lidí. Hodně mi pomáhali, když jsem tam hrával. Dodnes jsem v kontaktu skoro se všemi, které jsem tam poznal.



Budete s někým konkrétně pohárovou sérii probírat?

Teď bude týden ticha, nikdo neřekne, kdo je zdravý a kdo zraněný. (směje se)



V Jihostroji máte spoustu kamarádů. Kdo jsou ti nejdůležitější?

Martin Kryštof, to je můj miláček a moc velký kámoš. Masér… ale vlastně všichni hráči. Byli jsme dobrá parta. Budějovice mají mančaft postavený na lidech, neřeší jeden druhého za zády.



V tom je jejich největší síla?

Hrají dlouho spolu, v hlavách mají jediný cíl: vyhrávat. Pokud k nim někdo jede, už je psychicky nastavený tak, že prohraje. Jsem ale přesvědčený, že to můžeme zlomit.



Jednu domácí zkušenost s Budějovicemi už letos máte, prohráli jste s nimi 1:3. Co musíte udělat, aby byl výsledek tentokrát opačný?

Kdo udělá méně chyb, vyhraje. Pokud se nám jich povede v zápase udělat málo, jsme schopni porazit kohokoli.



Do série půjdete posíleni vítězstvím nad Libercem, které přišlo po třech porážkách. Jak moc je důležité?

Potřebovali jsme vyhrát. Dlouho se nám to nepovedlo, už jsme si ani nepamatovali, jaké to je. Proto je výsledek pro nás moc důležitý. Sami sobě jsme dokázali, že umíme vítězit. Hodně nám to pomůže, opravdu moc.



Co si je do poháru třeba vzít z utkání s Libercem?

Musíme hrát v klidu, nebýt nervózní. Prohráváme? Je třeba zachovat klid, dotáhnout se. Musíme hrát do posledního balonu. Jakékoli skóre můžeme otočit, máme na to, jsme dobrý tým.