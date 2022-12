„Když jsem nastupoval, cítil jsem se dobře. Neměl jsem ale takový hlad po výhře. Cítil jsem z něho dost velké sebevědomí a to, že to bude fakt těžké. Nějak jsem se na to v hlavě nepřipravil. Nevěřil jsem si. Hotovo. Jak začal zápas, tak jsem věděl, že jsem pěkně v hajzlu,“ vrátil se k předchozí titulové bitvě Macek, kterého pardubické publikum za nepřesvědčivý výkon dokonce vypískalo.

Oba bijci nyní doufají, že podruhé bude všechno jinak. Magard chce Macka ukončit před limitem a český bojovník si chce uzmout pás pro sebe.

Vypnuté sociální sítě i trénink v Irsku. Juráček je na Lohorého připravený

„Pro mě je to pořád otevřená záležitost. Musím ho ukončit. Poslední dva zápasy ukázaly Macka v lepším světle. To je Macek, se kterým chci bojovat. Proto jsem mu dal možnost odvety. Jestli si na tenhle zápas věří, tak je ale bláhový. Přímo blázen,“ vyhlásil sebevědomě dánský bojovník, který vstupuje do klece pod přezdívkou Shark.

Jak zmiňuje, Macek si v posledních dvou duelech po porážce dokázal opět napravit reputaci. Před časovým limitem ukončil jak Ramona Emiliu Martíneze, tak Mikaela Silandera. „Každá prohra tě něco naučí. A když nejsi úplný tupec, tak by sis z toho měl něco vzít a zapracovat na tom,“ uvedl Macek k tomu, co ho titulové prohry naučily.

Zdroj: Youtube

Proto začal jednatřicetiletý zápasník pracovat i na mentální přípravě. Získal navíc i novou motivaci, když se mu letos narodila dcera. Poprvé tak bude na konci prosince vstupovat do oktagonu jako otec.

„Titul chci vyhrát pro holky i pro sebe. Pro nás,“ hlásí jasně Macek.

FOTO, VIDEO: Návrat na vítěznou vlnu se nekoná. Dvořák v UFC podruhé v řadě padl

Zatímco on se musel k dalšímu pokusu o titul probojovat, Magard se od titulového zápasu v kleci neukázal. Pouze jednou navlékl boxerské rukavice a v této nezvyklé disciplíně podlehl Václavu Sivákovi.

„Postavil jsem se top bojovníkovi, asi nejlepšímu postojáři v té váhové kategorii. Dokonce jsem pro tu výzvu šel do vyšší váhové kategorie. V boxu mám ale ještě slabiny. Měl mě knockautovat v prvním kole a nepovedlo se mu to. Já nejsem boxer. Přesto mě neukončil,“ těšilo dánského Žraloka.

„Magarda jako šampiona beru jako ne moc aktivního, protože od té doby neměl žádný zápas. Jen jeden boxerský. O titul měl mimochodem už před několika dny přijít, takže myslím, že v té váze teď nemá titul nikdo,“ vyjádřil se ke svému soupeři Macek.

Dusno v Procházkově divizi. Kadyrov rýpe do šéfa UFC, ozval se i český samuraj

Povede se mu napotřetí na vysněný titul dosáhnout? Nebo se opět ukáže titulový zápas jako jeho slabina? To se ukáže už 30. prosince v O2 areně. Už teď je ovšem jisté, že půjde o pořádně vyhrocenou bitvu.

„Je to nový zápas, už nejsem ten, s kým bojoval. Jsem silnější a sebevědomější než kdy dřív. A doufám, že i on se za tu dobu posunul,“ uvedl sebevědomě třicetiletý Dán.

„Nečekám, že to bude lehké. Chci předvést životní výkon, chci ho ukončit a vyhrát zápas. Vyhovuje mi, když mi lidi nevěří,“ dodal před zápasem Macek.

Vémola, nebo nic! Hradecký bijec Kincl zápasit nebude: Odveta je osobní věcí