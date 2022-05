Zatím ve čtyřech dosavadních střetnutích platilo, že pokaždé zvítězil domácí celek. Dopadne to tak i v rozhodujícím pátém měření?

„Jede se podle pořekadla - můj dům, můj hrad. Nicméně před touto sérií taky platilo, že jsme nedokázali porazit nikoho z první trojky v tabulce v základní části,“ zmínil sportovní ředitel Dukly Daniel Čurda soupeře v boji o třetí místo a extraligové finalisty Karvinou s Plzní.

„To se nám teď v play-off povedlo zlomit a považuju to za hodně důležitý moment. Proto nevnímám jako nereálné, že bychom v pátém zápase nemohli domácí hrad soupeře dobýt. Poslední zápas je otevřený na obě strany,“ pokračoval.

„Troufám si říct, že domácí prostředí nebude hrát nejdůležitější roli. Podle mě je to v tuto chvíli padesát na padesát, rozhodne momentální forma. A to, kdo vyškrábne poslední zbytky sil a ustojí tlak, že už není žádný další pokus a je to buď a nebo,“ nastínil Čurda svůj pohled.

Hodně napoví začátek

V play-off mezi Duklou a Zubřím také platí, že zvítězí ten, kdo do zápasu lépe vstoupí. Na obrat ve vývoji skóre zatím ještě nedošlo.

Brankářská opora Dukly Tomáš Petržala v akci.Zdroj: Ladislav Adámek„Může to souviset s tím, že oba týmy jsou mladé. Mají jen pár zkušených jednotlivců a mladíci hrají líp, když nejsou pod tlakem,“ přemítal Čurda.

Podle něj to tak bude vypadat i v sobotu. „Kdo líp začne, bude mít lehce navrch. Osobně čekám, že to bude tentokrát zkraje hodně vyrovnané. Od úvodního hvizdu nebude chtít nikdo udělat chybu a dopustit, aby se protivník gólově utrhl.“

I stálice Pražanů Tomáš Petržala věří, že domácí prostředí nemusí v posledním zápase zafungovat. „Zubří je sice favoritem, ale tato role může jeho hráče také svazovat. Bude potřeba dobře vstoupit do utkání,“ potvrdil brankář slova Dana Čurdy.

„Kdo si za tím víc půjde, bude schopný bronz urvat. Nebude čas na nějaké rozmýšlení. Musí se jet naplno a mít čisté svědomí, že jsem udělal maximum, aby to pro nás dopadlo ziskem medaile. Síly na obou stranách ubývají, ale půjde o to, kdo to vydrží zvládnout ještě jednou,“ líčil Petržala.

Brankář dává góly

Ve čtvrtém duelu se mu podařilo vsítit jeden gól. Skórující brankář není sice nic výjimečného, protože některé týmy při útoku stáhnou svého gólmana a nasadí sedmého hráče do pole. Když pak dojde ke ztrátě míče, ochránce protější svatyně přehodí celé hřiště a míč letí do prázdné branky.

„Zubří tuto taktiku používá často, ale kluci jejich útok dobře ubránili, míč propadl ke mně a povedla se mi střela z dálky,“ popsal brankář Dukly moment z úvodu zápasu, kdy zvyšoval na 2:0.

„Nestává se ale to příliš často, povede se mi to třeba sedmkrát za sezonu, ale Zubří jsem dal gól i minulý týden při našem prvním domácím zápase. Taky se ale někdy stane, že branku přehodím nebo netrefím. Jak kdy,“ dodal Petržala, který byl ve středu velkou oporou mužstva, když měl dvaašedesátiprocentní úspěšnost zásahů.