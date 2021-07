Tuhle akci není potřeba dlouho představovat – nejlepší domácí freestyle motokrosaři, borci ze SuperEndura, nadšenci z country cross a hlavně skvělá muzika a party. Tradičně začátkem září se v areálu Kavčák u Benešova uskuteční nadupaný Rock'n'ride. A pozor, tentokrát historicky poprvé půjde o oficiální závod mezinárodního mistrovství ČR v SuperEnduru. Atraktivní program začne od pátku 10. září. „Čekáme absolutní českou špičku a skvělé jezdce ze zahraničí,“ prohlásil Vít Kuklík, jeden z organizátorů respektované motoristické události.

Benešov bude hostit elitní tuzemský závod v Super Enduru. | Foto: archiv pořadatele

Hlavní motto Rock'n'ride zní: jezdci pro jezdce. A pořadatelé prokázali, že to funguje. Za sedm let se z této akce stala tradiční a oblíbená událost. Do jednoho areálu se nahrne více než 300 motocyklových závodníků. A je jedno, zda se zaměřují na enduro, coutry cross nebo freestyle. „Záleží nám na tom, aby o účastníky závodů bylo dobře postaráno, trať a podmínky byly na profesionální úrovni. Těší nás, že nám každoročně roste počet startujících,“ dodal Vít Kuklík, 35x násobný mistr ČR enduro a country cross.