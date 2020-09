Zmíněné kroky však nesouvisely se situací kolem nemoci covid-19, ale s velkým suchem, panujícím v centrální části Portugalska. Požáry zuřící i v oblasti závodu, vystavily stopku.

„Byla to velká komplikace, přece jen máme všichni práci. A tak jsme si museli sednout s celým týmem a dohodnout se, zdali vůbec bude možné v Portugalsku ještě týden zůstat. Vzápětí se nastolila otázka, kde budeme bydlet? Na tu jsme naštěstí dostali brzy odpověď. Přišlo pozvání od portugalských přátel, rodiny Sousa a následně od Portugalské asociace. Jednalo se o ubytování pro šest lidí,“ vypráví Ollie Roučková.

„Během nedobrovolné dovolené jsme měli možnost trénovat, cestovat a poznávat novou kulturu. A však jsme neměli moc klidné spaní, takřka do poslední chvíle jsme si nebyli jistí zdali budeme moct startovat. Pořadatelé nám každý den dávali čerstvé informace, které obestíraly otazníky. Vše se rozlousklo až ve čtvrtek a my jsme se tak vrátili do depa a podruhé stavěli celé zázemí. A už bylo opravdu na čas, ponorka naší posádky gradovala,“ líčí Roučková.

Deštivé počasí však rallye nezastavilo, a tak se jezdci mohli těšit na první rychlostní zkoušky. V kategorii čtyřkolek bylo přihlášeno 15 jezdců. „Když premiéra, tak pořádná, a to na světové soutěži. Ale bylo to hodně těžké, přece jen jsem za řídítky, tedy za závodními řídítky, neseděla něco málo přes dva roky,” popisuje Ollie Roučková.

Otrava z jídla

Nejen, že zažívala svou obnovenou premiéru, bojovala i s otravou z jídla. „Ani mi to nepřipomínejte. Jeden oběd v depu a celý závodní víkend byl málem zmařený. Bohužel to potkalo i další závodníky napříč kategoriemi, a my se tak namísto závodění potáceli jako mumie. Snažila jsem se co nejvíc myslet jen na závod, ale když je vám tak zle, že nevíte za jakou zatáčkou budete zvracet. To moc nešlo,“ posteskla si dvojnásobná účastnice Rallye Dakar.

Nakonec i se všemi útrapami se Roučkové povedlo vyjet světové i evropské body za třetí místo mezi muži. V ženách si odváží suverénní prvenství. Zbylé dvě závodnice rallye z technických důvodů nedokončily.

Sezonu Světového poháru FIM v Baja sérii by měly zkompletovat dva listopadové podniky v portugalském Portalegre a pak v Dubaji. Tam by měla Roučková zabojovat o další cenné body ve spolupráci s Autoklubem České Republiky.