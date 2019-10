Vostatek je považován za velký, možná největší český motocyklový talent, a tak není divu, že je jeho velkým snem působení v nejslavnější třídě MotoGP. „Takhle ale uvažují všichni jezdci,“ tvrdil ještě skromně před pár měsíci. Po dobře zvládnuté loňské sezoně na jihu Evropy přišly nabídky od TOP stájí, ale ta od Aspar Teamu (loni ještě Angel Nieto Team junior) se jednoduše nedala odmítnout.

„Je to skvělá zpráva nejen pro nás, ale i pro Českou republiku. Ondra dostane šanci předvést se ve špičkovém prostředí. Věřím, že to bude zajímavé pro českou federaci, další sportovní organizace, a také pro potenciální sponzory, kterým díky tomuto týmu dokážeme nabídnout zajímavý mediální prostor. Je to jednoznačně krok správným směrem, který může zásadně a pozitivně ovlivnit Ondrovu kariéru,“ je přesvědčen jezdcův otec a manažer v jednom Jan Vostatek. Sezonu 2020 teď bude pečlivě plánovat.

Ondřej Vostatek se svým stájovým parťákem utvoří nejmladším jezdeckou dvojici ve startovním poli, přesto si od toho hodně slibuje. Od příští sezony za sebou bude mít Aspar Team - giganta s bohatou historií. Na nejvyšší motocyklové úrovni se tento tým pohybuje 30 let, během kterých dokázal získat 13 titulů v mistrovství světa.

„Angel Nieto Team junior je důležitou součástí naší struktury, díky které pokračujeme s trénováním talentovaných závodníků a ti tak u nás mají reálnou možnost dostat se do motocyklového mistrovství světa. Ondřej je toho příkladem. Přišel k nám s ambicemi pokračovat v růstu, což věříme, že ukáže ve druhé sezoně juniorského mistrovství světa Moto3. Jsme rádi, že je tu s námi a doufáme, že mu dokážeme vytvořit takové podmínky, aby mohl v roce 2020 plnit své vysoké cíle,“ vzkázal ze Španělska majitel týmu Jorge Martínez „Aspar“.

Na vývoj talentovaného závodníka dohlíží už nějaký čas i bývalý závodník Lukáš Pešek. Právě bývalý vynikající jezdec přiznal, že v Česku je Vostatek nejtalentovanějším jezdcem a vidí v něm velkou budoucnost motocyklového sportu. „Je skvělé, že se Ondra dostal do takového týmu jako je Aspar. Ten byl už za mého působení fantastickou stájí na největší možné úrovni. Něco jako Barcelona ve fotbale. A tím, že Ondra podepsal do jejich junior týmu, má dveře otevřené do velkého světa. Teď už je na něm, jaké předvede výsledky, a kam se bude jeho kariéra ubírat. Věřím, že ho čeká dobrá sezona v profesionálním týmu, která ho posune zase o kousek blíž do MotoGP šampionátu,“ hlásil Pešek.

„Smlouva v Aspar Teamu je jedno ze splněných přání. Má obrovské zkušenosti s kategorii Moto3 i vlastní stáj v mistrovství světa – MotoGP. Vím, že s jejich daty a zkušenostmi se má výkonnost zase posune dopředu. K dispozici budu mít i hodně kvalitní materiál. S takovou silou v zádech se cesta za mým snem do mistrovství světa MotoGP stává zase o něco reálnější,“ hlásí nadšeně mladík.