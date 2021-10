König si skoro vůbec neodpočinul. Tři závody během třech víkendů a v úterý ještě testování na prestižní vytrvalostní závod, který se uskuteční za týden v Mostě. V něm se v jednom týmu bude střídat o motorku Yamaha R1 s Filipem Salačem, účastníkem MS silničních motocyklů. „Máme skvělý tým a mechaniky, navíc motorka byla skvěle připravená. Byl jsem spokojený nad očekávání,“ tvrdil König o motorce, který je podobná těm ve třídě superbike.

Už v pátek ho však čeká závěr sezony supersportů v Portugalsku. Cíle jsou vysoké, König by rád vybojoval stupně vítězů. „V předchozích závodech ve Španělsku jsem se pokaždé pohyboval na předních místech, jenže mojí chybou nebo kvůli soupeřům jsem se posunul dozadu. V neděli mě dokonce jeden z nich sestřelil v poslední zatáčce,“ narážel König na Brazilce Kawakamiho. „Čekal jsem, že přijde za mnou do boxu a omluví se. To se ale nestalo. Nemrzí mě to, nejsem citlivý, ale naštvalo mě to. O to více vím, že já musím v posledním závodě přitvrdit.“

Je potřeba ukázat lokty

V sobotním závodě v Jerezu došlo k tragické události. König po něm poukazoval na to, že se někteří jezdci na trati uchylují ke zbytečným riskantním manévrům, které mohou ostatní ohrozit. „Tak šest jezdců v naší třídě jezdí takto nevybíravě. Je potřeba jim ukázat lokty, ať ví, že musí mít také respekt. Samozřejmě nikdy za cenu toho, že bych někoho shodil a ohrozil tím ostatní závodníky,“ dodal pražský rodák, který je v celkovém pořadí na 14. až 16. místě s 51 body.

Program superbiků v Portimão otevřou v pátek tréninky, závody třídy Supersport 300 se uskuteční v sobotu od 12:35 a v neděli od 15:15. Vše vysílá přímým přenosem stanice Nova Sport.