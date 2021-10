Poslední letošní závod v kategorii Supersport 300 čekal na Olivera Königa. Sezonu zakončil v Portugalsku na osmé příčce, v celkovém pořadí šampionátu mistrovství světa je 11. nejlepší jezdec se 64 body. „To je velký posun, protože v minulých letech jsem neměl ani deset bodů. Moc mě těší, že jsem vybojoval stupně vítězů v Mostě a ke konci sezony jsem pokaždé bojoval s těmi nejlepšími,“ prohlásil talentovaný český jezdec. „Oliver ukázal letos svůj potenciál, posouval se každým závodem vpřed. Systematická práce byla vidět. To spousta kluků takový progres neprokázala,“ dodal Miloš Čihák, manažer týmu Movisio by MIE.

Oliver König má za sebou letošní sezonu v kategorii Supersport 300. | Foto: Václav Duška jr.

Chtěl se rozloučit umístněním na stupních vítězů, opět k tomu nebylo daleko. Oliver König se totiž pohyboval v první skupině, čtyři kola před koncem se dokonce objevil na druhém místě. „Je to vždycky skvělý pocit být vpředu z celého startovního pole, bohužel mi to moc dlouho nevydrželo. Čerpal jsem hlavně na cílové rovince ze slipstreamu, ale občas se mi to zcela nepovedlo,“ popisoval dění na trati König, který se však ke konci propadl.