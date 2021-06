Maturitní zkoušky, závody a testování na okruhu. Velmi náročný program měl v posledních týdnech talentovaný český motocyklový závodník Oliver König. Během skládání maturitních zkoušek stihl odjed úvodní závod šampionátu Supersportů 300 ve Španělsku. „Poslední období bylo zajímavé. Přijel jsem do Aragonie, nestihl si projít ani trať a vše se honilo na poslední chvíli. Poslední ústní zkoušku jsem zvládl na výbornou ve středu. Jsem rád, je to jeden z mých velkých mezníků,“ popisoval König, kterého čekají víkendové závody v italském Misanu. „Chci rozhodně své výkony zlepšit a připsat si body,“ vyhlásil jezdec z týmu Movisio.

Pořádně náročný program má za sebou český motocyklový závodník Oliver König. | Foto: Václav Duška

Na posledním závodním víkendu supersportů, který se pořádá v rámci MS superbiků, se nedostal na bodované pozice. Zradila ho technika a v neděli do cíle dojel v zadním poli bez stupačky. „S úvodem sezony v Aragonii nejsem spokojený. Odjíždět s nulou na kontě není to, co chceme. Jsem ale rád, že jsem to nevzdal a dokonce jsem i bez stupačky předjel nějaké soupeře,“ popisoval König, který se poslední dobou nemohl stoprocentně věnovat motorkám. Velká priorita byla totiž maturitní zkouška.