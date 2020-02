Místo něj usedne na stroj italské stáje pro novou sezonu dosavadní testovací jezdec Bradley Smith. Jeho pozici zaujal na skončených testech zkušebních pilotů Ital Lorenzo Savadori. Abrahamovy vyhlídky na angažmá v královské třídě jsou tedy titěrné. „Mám mizivou šanci na angažmá, ale zatím mi nikdo z Aprilie oficiálně neřekl ne. Od první části ledna jsem ovšem s nikým od nich nemluvil,“ přiznává pro Deník Rovnost Abraham.

Šance podle něj existuje v případě, že Aprilia zatím počítá s rychlým návratem Iannoneho a proto sestavu pro testy v Malajsii řešila provizorně. „Aprilia nejspíš kalkuluje s tím, že Iannone dostane minimální trest. Osobně si myslím, že bude tvrdší. Uvidíme, jak se zachovají, když dostane delší stopku,“ zamýšlí se brněnský jezdec.

Nový důkaz

Antidopingová komise Mezinárodní motocyklové federace měla o Iannoneho osudu rozhodnout v úterý. Jenomže Italův právník vznesl na úterním stání nový důkaz, který má Iannonemu údajně pomoct. Rozsudek si tak vyslechne nejdřív příští týden. V krajním případě mu hrozí až čtyřletý zákaz činnosti. „Je tedy otázka, jestli Aprilia počítá s jeho očištěním a zatím nemyslí na plán B nebo je jejich plán B Smith jako druhý pilot a Savadori jako testovací jezdec. Možná už jsou domluveni, možná ještě ne. Nevím,“ zmiňuje Abraham.

V případě drakonického trestu pro Iannoneho se očekává, že Aprilia místo něj posadí na svůj druhý motocykl Smitha. V jeho prospěch hraje fakt, že Aprilii testoval v loňském roce, v dřívějších letech zajížděl solidní výsledky v MotoGP, a také jeho původ. Jako Brit je marketingově zajímavý. Abraham připadá v úvahu pro roli testovacího jezdce. „Možná bych ji přijal, záleží na podmínkách. Když nabídnou, že se svezu třikrát do roka a konec, tak do toho nepůjdu. Zajímavá by byla nabídka na celoroční testování s možností několika divokých karet do závodů,“ podotýká Abraham.

Nečekaná výpověď

V listopadu sice po nečekané výpovědi smlouvy ze strany stáje Reale Avintia Racing ukončil kariéru, motocyklový šampionát mu však znatelně schází a rád by se do něj vrátil. „Hodně mě mrzí, jak to celé dopadlo. Půlku svého dosavadního života jsem byl zvyklý na životní styl motocyklisty a že pořád někde jsem a něco testuji. Je to hrozná škoda. Musím se s tím vyrovnat a zjistit, na co se zaměřit. Nejsem typ člověka, který jenom sedí doma u televize,“ sděluje Brňan.

Stále se ovšem udržuje v kondici, aby se v případě nabídky mohl do šampionátu vrátit. „Zčásti se připravuji, ale nepřeháním to. Nebudu makat jako doteď. Je to opravdu práce na plný úvazek. Stejně je ale MotoGP teď dost o politice. Stáje přemýšlí, jak jsou jezdci atraktivní pro který trh. Když se jede do Malajsie, potřebují Malajce nebo nějakého Asiata a podobně. Jako český pilot pro ně v tomto ohledu nejsem zajímavý,“ míní Abraham.

Čeští motocyklisté ustupují z pozic, což potvrdil také nečekaný konec Jakuba Kornfeila, který před dvěma týdny utnul kariéru kvůli nedostatku peněz. V tomto roce tak bude české barvy hájit nejspíš jen osmnáctiletý mladík ve třídě Moto3 Filip Salač. „Absolutně jsem Kubův konec nečekal. I tohle potvrdilo, že v šampionátu není nikdo pevný v kramflecích. Motocyklový svět je specifický. Skončit můžete, přestože máte platnou smlouvu. Kuby je škoda, podařily se mu skvělé výsledky Už máme jediného pilota. Filip se ale jeví dobře,“ uvádí Abraham.

Aprilia Racing Team Gresini

Jezdci v sezoně 2019 v MotoGP: Aleix Espargaró (Španělsko): 14. místo v klasifikaci (63 bodů) Andrea Iannone (Itálie): 16. místo v klasifikaci (43 bodů) Testovací jezdec: Bradley Smith (Velká Británie): 4 závody – 0 bodů.



Jezdci na únorových testech v Sepangu 2020: Aleix Espargaró Bradley Smith Testovací jezdec: Lorenzo Savadori (Itálie)