Poprvé v sezoně ztratili hráči Mostu body a hned je to stálo vedení v tabulce západní skupiny Superligy malého fotbalu. Do čela se po výhře 3:1 dostal SC Koráb Praha.

Koráb vyhrál na hřišti Mostu 3:1 a dostal se do čela tabulky Superligy malého fotbalu. | Foto: Fotbal Most

Až ve čtvrtém utkání našel Most přemožitele, přitom se tak stalo na jeho domácím hřišti. „První ztráta nás mrzí o to víc, že to bylo pomyslné utkání o první místo. Ale nejsme kapela, abychom vyhrávali každý zápas. Je to ztráta a v příštích utkáních bude důležité, jak se k tomu postavíme. Tabulka je vyrovnaná, týmy taky, záleží na našem přístupu. V prvním poločase jsme hráli tak, že se to zvládne samo, ale Koráb přijel s kvalitním týmem, měl výborné fotbalisty i gólmana, který jej často podržel, nevěděli jsme si s tím rady. Další utkání musíme hrát od začátku tak, jako druhý poločas proti Korábu,“ prohlásil mostecký útočník Vít Popelka.