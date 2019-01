Praha /ROZHOVOR/ – Český zápas touží proniknout na olympijské hry v Rio de Janeiru. Vyčlenil proto tříčlennou skupinu pod vedením šéftrenéra mužů Marka Švece. V nadstandardních podmínkách se budou připravovat jedenáctý zápasník světa Petr Novák, osmý Evropan Artur Omarov a trochu nečekaně Matouš Morbitzer nastupující v kategorii do 66 kilogramů. Jedenadvacetiletý borec doposavad nedosáhl mezi seniory žádného výrazného úspěchu, dle slov tiskového mluvčího svazu Petra Vurbse pro něj ale hovoří přístup k tréninku, talent a perspektiva.

MATOUŠ MORBITZER se usmívá. Aby také ne, vždyť se probojoval do užšího, tříčlenného kádru české reprezentace. | Foto: ČTK/Ladislav Adámek

Kdo je Matouš Morbitzer? Český zápasník váhové kategorie do 66 kilogramů se narodil 12. prosince 1993 v Krnově, kde také začínal v šesti letech s tímto sportovním odvětvím. Do Centra Ministerstva vnitra sídlícím v Praze se přesunul v září 2013. Pomohlo mu k tomu 16. místo z mistrovství světa v Budapešti, kde zápasil ještě se statutem juniora. V témže roce obsadil patnáctinásobný mistr republiky 12. místo na evropském juniorském šampionátu.

Matouši, kdy jste se o svém zařazení mezi vyvolené dozvěděl?

Před Vánocemi. Byla to pro mě veliká novinka, nečekal jsem ji. Šeptalo se, že budou ve výběru pouze dva zápasníci a Petr s Arturem byli jasní. Mě k nim dosadili až dodatečně. Jde pro mě o velikou příležitost, zároveň o závazek. Trenér upozornil na to, že trojka není neměnná. Budu se v ní muset udržet kvalitními výkony na turnajích a přístupem k tréninku.

Byly vám objasněny důvody proč Nováka s Omarovem doplnil Morbitzer?

Uvědomuji si, že za mnou nestojí veliké výsledky. Bylo mi řečeno, že je to kvůli přístupu k zápasu jako takovému a výkonnostnímu zlepšení. Snad jsem perspektivní.

Co pro vás zařazení do trojice obnáší? Kam jste se kvalifikoval?

Nepamatuji si všechny akce, soustředím se na ty nejbližší. Příští týden odjíždíme na soustředění do Banské Bystrice, kde bude probíhat příprava se slovenským reprezentačním týmem. Poté nás čeká turnaj v Paříži. Těch akcí bude ale daleko více. Jsem za to vděčný, skvělé zkušenosti.

Trojka se může měnit. Do kdy máte účast v ní jistou?

Nic není dáno. Na paty mi šlape Filip Dubský, který také zápasí v mé váhové kategorii. Nedá se tak docela říci, kdo z nás je jednička a kdo dvojka. Teď jsem o maličký kousek vepředu. Budu se muset moc snažit, abych pozici obhájil. Proměnných je hodně, jeden prohraný vzájemný souboj, vydařený nebo pokažený turnaj a samozřejmě také zranění. Může vylétnout zápasník v jiné váhové kategorii.

Opravdu jde o jeden nezdar? Logika napovídá, trojka by měla vydržet do mistrovství světa.

Měla by. Peněz ale není nikdy dost a tento projekt pomohl alespoň některým zajistit ideální přípravu. Vždyť mistrovství světa nabízí cestu na olympiádu do Ria.

Pokud pomineme český souboj, máte už jistou účast na světovém šampionátu?

Žádná kvalifikace na nás nečeká. Jde o to, jestli se na mistrovství světa představím já nebo Filip. Las Vegas je ovšem daleko. Pokud budeme přistupovat špatně k tréninku a na každém turnaji vypadneme na začátku, nemusí odjet ani jeden z nás.

Související: Zápasníci vsadili na trojlístek Na Petra Nováka, Artura Omarova a Matouše Morbitzera ukázal šéftrenér zápasníků Marek Švec. Čekají na ně soustředění a účasti na mezinárodních turnajích. Ostatní členové národního týmu se budou nadále připravovat v Centru sportu Ministerstva vnitra České republiky.

„Nezastíráme, že jsou hlavním důvodem finance. Přichází rok, ve kterém začínají kvalifikace na olympiádu a cílem českého zápasu je dostat alespoň jednoho reprezentanta pod pět kruhů. Proto zvolilo vedení svazu a šéftrenér mužské složky způsob, při němž se bude více peněz investovat do těch, kteří mají reálnou šanci postoupit. Petr a Artur patří do této skupiny díky výsledkům. Pro Matouše hovořil přístup k tréninku, talent a perspektiva. Nejde ale rozhodně o uzavřenou společnost," vysvětlil tiskový mluvčí Svazu zápasu České republiky Petr Vurbs.

Šéftrenérem je Marek Švec, asi nejvýraznější postava polistopadové éry českého zápasu. Motivují vás jeho úspěchy?

Určitě, jeho obrovské zkušenosti jsou pro nás nenahraditelné. Vždyť on má oproti nám za sebou nespočet velkých turnajů, na mnoha z nich byl úspěšný. Startoval na třech olympiádách a na té poslední byl pátý. I směrem k olympiádě tak není u nás mnoho povolanějších, kteří by dobře věděli, o co jde.

Jaká je příprava pod ním?

Náročná. Je vidět, že se zaměřuje nejvíc na fyzickou stránku, kondičku a sílu. Po této stránce jdu stoprocentně nahoru.

Hovoří často s vámi nebo nedá příliš na pocity sportovce?

Většinou musíme poslouchat. Pokud máme třeba zdravotní problémy, má pro ně pochopení a dá nám dostatek oddychu, abychom se mohli ze všeho správně dostat.

Mluvíte spolu také o pocitech zápasníka? Jak moc se znáte?

Trénujeme spolu třikrát denně, proto se známe. Soukromé věci se ale mezi zápasníky neřeší. Známe se hlavně z žíněnky.

Kdo vedle Marka Švece tvoří váš tým? Jaké další profese má český vrcholový zápasník k dispozici?

V Centru sportu Ministerstva vnitra jsou nám k dispozici fyzioterapeuti, se kterými můžeme pracovat kdykoli během roku. Máme také svého maséra. Opět si můžeme říci o jeho služby, kdykoli je potřeba. Nově začalo fungovat rehabilitační centrum se saunou a vodními procedurami. Chodíme do něho každý den alespoň na chvilku. Po náročných trénincích si potřebuje tělo odpočinout.

Jste profesionál?

Ještě loni jsem studoval. Fakultu tělesné výchovy a sportu jsem ale nedokončil. Není lehké skloubit studium s vrcholovým sportem. Mám ale v plánu se ke škole vrátit, lépe zorganizovat svůj čas a pokusit se znovu o přijetí. Nyní jsem profesionál.

Neuvažuje člen Centra sportu Ministerstva vnitra o policejní kariéře?

Také mě napadla. Navíc se dal k policii můj bratr. Líbila by se mi. Zatím ale spíš sním o návratu na FTVS a později bych se chtěl stát trenérem.

Běžný smrtelník je zvyklý na osmihodinovou pracovní dobu, co špičkový zápasník?

Pokud se to vezme kolem a kolem, jde o celodenní zápřah. Musíte si naplánovat vše okolo přípravy. Hlídat si dostatek odpočinku, stravu. Tělo musí dostat vše, co potřebuje. Co se týče tréninků: ráno máme půlhodinovou rozcvičku, dopoledne dvouhodinový trénink. To samé odpoledne. Do všeho toho rehabilitace.

Jste členem tříčlenného týmu s trenérem čtyřčlenného. Jak se v něm cítí benjamínek?

Oba dva kluci jsou nejstarší z naší reprezentace. Jsou na nich už znát zkušenosti. To, že jsem nejmladší, jsem proto nikdy nepociťoval. Partu máme výbornou.

S čím pojedete na soustředění do Banské Bystrice?

Chci využít toho, že se tam setkám s mistrem Evropy Ištvánem Lévaiem, který zápasí ve stejné kategorii jako já. Lepší sparing si snad ani nemohu přát.

Jak probíhá sparing? Jde o regulérní boj nebo pilování jednotlivých pozic?

Trénink se skládá z několika prvků. Na začátku probíhá rozfázovaný boj, zápasíme spolu řekněme na padesát procent a vzájemně se pouštíme do akcí. Někdy se učí nové chvaty. Občas přijde čas i na ostrý zápas. Ten pro mě bude tou nejlepší školou.

Znáte se s Lévaiem už z dřívějška?

Ano, se slovenskou reprezentací spolupracujeme delší dobu. Na soustředěních se občas potkáme.

Můžete si dovolit porazit mistra Evropy?

Mohl bych. (směje se) Jde ale o výkonnost. Na tréninku bych ho mohl zaskočit nějakým chvatem, jelikož nemusí být vždy stoprocentně koncentrovaný. Pokud jde ale o soutěž, musím uznat, že je zatím někde jinde než já.

V čem je lepší?

Jde o staršího zápasníka, tedy zkušenějšího. Je na tom lépe silově, je mimořádně výbušný, pohyblivý a hlavně má dobrou hlavu. Mnoho českých zápasníků včetně mě má problémy právě v hlavě. Na větších turnajích se bojíme, abychom vše nepokazili, a nakonec pokazíme. Špičkoví zápasníci mají své psychology, kteří problémy odstraní. Stejně tak Ištván, který se rozhodně nebojí vyhrávat.

Bere mistr Evropy vážně svůj český sparing?

Myslím si, že mě vážně bere. Nechová se jako primadona, je to normální kluk. Na trénincích ho občas otočím. Pro něj určitě také změna. Nový sparing je vždycky přínosný. Každý zápasí jinak.

Zaujal mě termín „hlava". Má se k vaší trojici přidat sportovní psycholog? Případně, neuvažujete ho vy sám vyhledat?

Byl by to přínos. Na sportovního psychologa ale scházejí peníze. Sám bych ho rád vyhledal, 1000 korun za sezení ale zaplatit nemohu.

Pojďme k Paříži. O jak významnou prověrku půjde?

Jde o špičkovou akci, které by se měli zúčastnit nejlepší reprezentace. Obrovská výzva. Každý chce uspět, konkurence ale bude veliká. A co je pro mě úspěch? Skončit do pátého místa.

Stejně tak můžete skončit za pět vteřin. Jak těžké je s tímto se vyrovnat?

Nestrašte, šlo by o nejhorší možnou variantu. Vše je opět o hlavě. Soupeře si losujeme den před startem. Pokud jde o kvalitnější zápasníky, je třeba se z nich nesesypat. Přiznám se, že se po losu často pořádně nevyspím, což je špatně.

Olympijský vítěz Vítězslav Mácha Deníku vyprávěl, jak se při vážení v Montrealu 1972 se svým finálovým soupeřem hecoval. Také komunikujete? Co protivníkovi říkáte?

Jak s kým. S některými se znám z mezinárodních soustředění. Mám hodně kamarádů v Polsku, Maďarsku, Slovensku. S těmi, co ale neznám, při vážení moc nemluvím.

Vypadá to spíše na hovor o holkách, než na hecování.

Na holky by muselo být víc času. Při vážení se probírá los. Kdo je dobrý. Řekneme si ale i to, že si dáme do držky. To k našemu sportu patří.

Největší událostí zápasnického roku je mistrovství světa v Las Vegas. Zamlouvá se vám destinace?

Pokud pojedu, tak by mě Spojené státy americké moc lákaly. Ještě jsem tam nebyl. Daleko větší zážitek by ale přišel, pokud bych se kvalifikoval na olympiádu.

Jak je náročná olympijská kvalifikace?

Moc, v Las Vegas je ve hře jen šest postupových míst, řekněme ze 45 zápasníků. Znamená to v konkurenci absolutní špičky zvítězit ve čtyřech až pěti duelech.

Tedy kvalifikovat se a hurá do kasina?

(směje se) Ideální varianta.

Co když se nezadaří?

V následujícím roce proběhnou evropská a dvě světové kvalifikace. Z první postoupí finalisté, z druhé tři borci a z poslední opět finalisté.

Šéftrenér Švec považuje za úspěch účast jednoho zápasníka v Riu. Souhlasíte?

Ano, momentálně nemáme takové výsledky, abychom si mohli dávat vyšší cíle. Samozřejmě dá zápasu každý z nás maximum.

Věříte, že to budete vy?

Je to sen. Uvědomuji si ale, že bude potřeba hodně štěstí. Zápasník vyspívá okolo 26 let. Cíle proto spatřuji až na olympiádě 2020.