Jedno obří puzzle totiž na Bacha (a celé olympijské hnutí) číhá nyní. Jde o vážně zapeklitý problém, který ani nemá ideální řešení. Zadání zní docela jednoduše: najít pro olympijské hry v Tokiu nový termín v průběhu roku 2021. Jenže v úvahu přichází lavina protichůdných zájmů.

„Je to ohromná výzva,“ řekl Bach při konferenčním hovoru se zástupci sportovců. „Musíme vyřešit tisíce problémů. Jde o skládačku, v níž každý dílek musí zapadnout na místo. Stačí jeden dílek vyndat a vše se zhroutí,“ pokusil se olympijský šéf o působivou metaforu.



Je toho až až. Namátkou: budou se hry konat v tradičním letním termínu, nebo už na jaře, kdy je v Tokiu příjemnější počasí?

Proti jaru je mocná americká televize NBC, vlastník vysílacích práv, protože tou dobou v USA vrcholí velké profesionální ligy. Červen? To se má zase hrát odložené fotbalové Euro.

Bach upozornil, že mnozí budou muset přistoupit na „oběti“ a „kompromisy“. Mezi takovými oběťmi by mohly být světové šampionáty atletů a plavců, plánované na léto 2021. V případě dřívějšího termínu her by zase byli radikálně znevýhodněni hlavně zástupci kolektivních sportů.



„V únoru máme kvalifikační okno na EuroBasket, pak by Praha měla pořádat jednu z jeho skupin a zároveň by se měla hrát olympijská kvalifikace i olympijské hry. To by bylo pro kalendář mužského reprezentanta naprosto vražedné. A k tomu by měl odehrát regulérní klubovou soutěž,“ podotkl Michal Šob, manažer české basketbalové reprezentace.





Problémů je nepočítaně. Včetně olympijské vesnice v Tokiu: po hrách se do bytů měli stěhovat noví majitelé. Co teď? Zaplatí jim japonská vláda odškodné, když ještě rok počkají? Vykoupí byty zpět? Postaví jiné? „Říkám upřímně, že v tuto chvíli netuším. Samozřejmě doufáme, že olympijská vesnice bude fungovat, jde o srdce každých her,“ uvedl Bach.



Odklad olympiády je něco, co sportovní historie dosud nepoznala. Podaří se najít kompromis, který bude vyhovovat převážné většině?