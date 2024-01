MMA zápasník a šampion Oktagonu ve střední váze Patrik Kincl má svoji vlastní autobiografickou knihu. Ve čtvrtek odpoledne mu ji v pražském Paláci knih Luxor pokřtil jeho kamarád a také zápasník David Dvořák. Kniha, jejímž spoluautorem je sportovní novinář Libor Kalous, popisuje Kinclův život od dětství přes čas strávený ve vězení až do současnosti. Podtitul „MMA mi zachránilo život“ hovoří sám za sebe.

Křest knihy Patrika Kincla | Video: Radek Cihla

„Jsem nervózní, radši stojím v kleci. Tohle je pro mě nová pozice,“ prohlásil Kincl, když se v Paláci knih Luxor postavil před více než padesátku fanoušků, kteří si přišli pro podpis do nové knihy nebo pro společnou fotku se slavným MMA zápasníkem.

Autobiografická kniha o jeho životě vznikla i přesto, že nejprve tento nápad shodil ze stolu. Nakonec se k němu ale vrátil a teď může být rád. „Potěšilo mě to. Knížku jsem ale nečetl, nevím, co tam je. Nečetlo se mi to totiž vůbec dobře,“ prozradil šampion Oktagonu na čtvrtečním křtu.

Kohout zpátky do lehké váhy nechtěl. Je to ale o prestiži, říká o Gamechangeru

Dostatečně se otevřít a být v knize upřímný mohl hlavně díky tomu, že jako spoluautora si zvolil člověka, kterému důvěřuje. Tím byl sportovní novinář Libor Kalous. „Luxor mi nabízel autory, ale s někým cizím by to nebylo ono. Liborovi jsem se otevřel. Rozhodla důvěra a to, že ho znám,“ vysvětlil Kincl.

Kalous, který se bojovým sportům z pozice novináře dlouhá léta věnuje, ale neměl s Kinclem snadnou práci. Sám čtyřiatřicetiletý bojovník o sobě říká, že je spíše uzavřenější. „Patrik je jako cibule. Proberete téma po povrchu, sejdete se znovu a on se otevře a vypráví dál. Řekne pak věci, které předtím neřekl,“ popsal vznik příběhu Kalous.

Zdroj: Radek Cihla

„Dozvěděl jsem se tak pár věcí, které jsem do té doby jen tušil. Některé věci jsme si ani nemuseli říkat a věděli jsme, že je tam nedáme,“ doplnil spoluautor publikace.

Ten podle svých slov zažíval hodně horké chvilky, když se od Kincla dozvěděl, že knihu vůbec nečetl. „Když byla kniha asi pět dní venku, přijel jsem za Patrikem a on mi řekl, že to nečetl a už je to venku. Byly to pro mě jedny z nejhorších Vánoc. Bál jsem se, kdy se někdo ozve, že tam je něco špatně,“ popsal Kalous.

Kmotrem knihy se stal zápasník MMA a Kinclův kamarád David Dvořák, který bojuje v prestižním UFC. „Zažili jsme spolu spoustu zážitků a výletů. Po mém posledním zápase jsem fyzicky úplně odešel a Patrik mě kolem celé haly nesl v náručí jako miminko. Po hodince už jsem byl v pohodě, ale ukázalo mi to, jaký je Patrik člověk,“ přidal Dvořák svoji osobní zkušenost s Kinclem.

Kniha, která vyšla na konci loňského roku, měla jít na trh přibližně v době Kinclova zápasu v pražské O2 areně. Do něj ale známý český zápasník nenastoupil kvůli zranění, které si přivodil v přípravě. Jak je na tom tedy jeho prasklá očnice nyní?

Vémola se dočkal filmu a dál sní o svém odkazu. MMA by chtěl vidět na olympiádě

„Jsem po kontrole u specialisty a byly to lepší zprávy, než jsem čekal. Kosti nesrostou a doktor mi nedoporučil operaci, protože by mi potom mohlo prasknout oko,“ popsal svůj stav na dotaz fanoušků Kincl.

„Další zápas se aktuálně řeší. Řeší se termíny březen a duben. Do té doby to chci zkusit v tréninku. Zatím si to potřebuju srovnat v hlavě,“ doplnil zápasník Oktagonu.

Toho by v nejbližší době měla čekat obhajoba pásu proti Poláku Piotru Wawrzyniakovi, který vzal na poslední chvíli prosincový zápas a v souboji o titul prozatímního šampiona porazila Slováka Vlasta Čepa. Nyní by si to oba zápasníci měli rozdat o pás pro právoplatného šampiona střední váhy.