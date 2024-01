Známý český MMA zápasník Karlos Vémola se dočkal svého filmu. Ten vznikal dohromady patnáct let a mapuje celý jeho život včetně velkých výher, proher i afér, které se kolem známého bijce odehrály. „Jeden z mých snů to nebyl. Je to ale velký plus do života navíc. To, jak to bude rezonovat, zjistím až po promítání. Taky to třeba může být fiasko. Nechám se překvapit,“ vyprávěl osmatřicetiletý Vémola krátce po novinářském promítání filmu, který bude mít premiéru 25. ledna.

Dokument, který v 90 minutách shrnuje Vémolův život od dětství až po titulový zápas s Pavolem Langerem, začal vznikat už před patnácti lety v Londýně, kde se česká legenda MMA potkala s režisérem Michalem Samirem.

„Potkali jsme se v Londýně, začali jsme a tehdy mě vůbec nenapadlo, že to dojde do takového formátu, že to bude v kinech a bude to 15letý sběr,“ přiznal sám Vémola.

„Když jsem Karlose před 15 lety potkal, oba jsme byli dost jiní lidé. Karlos byl v UFC, ale v Česku nebyl známý. Já ten sport ani neznal, i když jsem velký sportovní fanoušek. Byla to čistá intuice. Cítil jsem, že to, co dělá a jaký je, je něco, co jednoho dne i u nás v Evropě může být tak velké jako dnes,“ doplnil ke vzniku nejstarších záběrů Samir.

Ten spolu se svými kolegy musel nakonec projít přes šest stovek hodin materiálů, ze kterých nakonec konečnou podobu filmu poskládali.

„Bylo plno momentů, kdy byly nepříjemné situace – po prohrách nebo při rozchodu s Lelou, kdy mi nebylo úplně do povídání a točili mě. Hlavní rozepře byla, že to chtěl natočit jinak s tím, že mě chtějí vykreslit, jak mě lidi neznají. Já říkal, že musíme udělat mix. Pomalu končím kariéru a jsou tu lidi, kteří mi fandí řadu let. Chci dokument jako odkaz pro ně, pro lidi, co mě znají. Doufám, že se to potkalo někde ve středu,“ vyprávěl Vémola několik hodin před slavnostní premiérou. V tu chvíli sám finální podobu filmu ještě neviděl.

„Těším se na to. Viděl jsem nějaké úryvky, ale celý film schvalovala pouze moje žena. Já ho celý neviděl a moc se na něj těším,“ dodal.

Biografický snímek jde do kin jen pár měsíců před Vémolovým plánovaným koncem zápasnické kariéry. Bude odveta s Attilou Véghem skutečně jeho posledním duelem v kleci?

„Pro mě a moji rodinu to tak je. Vím, že se z toho těžko odchází, ale musím to někdy utnout. Nemůže být nic větší než zápas na fotbalovém stadionu. Až Attilu Végha porazím, nevím ale, jestli bych měl to srdce, abych řekl ne na odvetu v Bratislavě,“ prozradil Vémola s úsměvem.

S blížícím se koncem kariéry ve 38 letech má ale ideální možnost bilancovat svoji kariéru v MMA, v němž se jako první Čech dostal i do slavného UFC.

„Je otázka na lidi, jestli jsem legenda, nebo ne. Já se tak cítit nechci. Legenda je něco, co bylo. Jsem na pokraji kariéry, ale čeká mě ještě možná ten nejdůležitější zápas. Nemůžu zakončit kariéru prohrou. Lidi si nepamatují, co jste udělali, ale jak jste skončili,“ vyhlásil sebevědomě Vémola.

„Doufám, že mě toho ještě hodně čeká. Doufám, že filmem můj odkaz nekončí. Zase mě tak brzo neodepisujte,“ vzkázal a promluvil i o svých dalších životních snech.

„Můj sen je odkaz. Něco, o čem se lidi budou bavit ještě dlouho po vaší smrti. Film asi bude součást obrázku. Můj sen je pracovat tak tvrdě a dobře, abych jednou měl svoji sochu. Doufám ale, že ještě nejsem na konci,“ prohlásil Vémola a prozradil, že jeho snem je mimo jiné pořídit si slona nebo dostat MMA na olympiádu.

A že by se pak jeho film třeba dočkal druhého dílu? „Chodíme okolo toho zatím ve vtipu. Určitě si od sebe všichni odpočineme. To, že by si Karlos chtěl koupit slona, mě ale zaujalo,“ zakončil se smíchem Samir.