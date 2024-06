Vyhlíží svoji jubilejní desátou sezonu v zahraničních ligách. Volejbalistka Michaela Mlejnková ví, že bude speciální. Poprvé v kariéře si totiž zahraje italskou ligu za Bergamo. „V dřívějších rozhovorech jsem řekla, že je to sen. Tak si ho konečně plním,“ prohlásila kapitánka českého reprezentačního týmu, která letos nastupovala v Řecku. A v Olympiakosu skončila na druhém místě. „Jak už je mým skoro každoročním zvykem," dodala Mlejnková, která v minulosti hrála také v Německu, Polsku, ve Francii nebo v Turecku.

Mlejnková ve své kariéře skončila v ligových soutěží devětkrát na druhém místě, prokletí tohoto umístění prolomila až ve francouzském Le Cannet, kde získala double. Také v Řecku byla úspěšná, když zvítězila s týmem v poháru.

„Finále ligy jsme měli skvěle rozjeté, nakonec jsme to zakončili stříbrnou medailí,“ dodala Mlejnková, která byla v Olympiakosu spokojená. „Organizace a celková péče o hráčky byla asi jedna z nejlepších, co jsem zatím zažila.“

close info Zdroj: Matouš Müller zoom_in Michaela Mlejnková se svými parťačkami v reprezentaci. Nyní je už úspěšná česká volejbalistka nasměrovaná do Itálie, kde si vždycky chtěla zahrát. Volley Bergamo 1991 má navíc velkou klubovou historii. „Když jsem se koukala, kolik světových hráček klubem prošlo, tak jsem se nestačila divit. Většina mých spoluhráček budou Italky, nahrávačka bude Američanka a jedna blokařka Němka,“ těší se Mlejnková, která se v Itálii potká s trenérem Carlem Parisim.

„Právě on mě v 16 letech vzal do seniorského národního týmu. Mám na to krásné, ale i občas slzavé vzpomínky. Za tu dobu jsem zažila už hodně typů trenérů a určitě jsem zkušenější. Na spolupráci s Carlem se moc těším.“

Do Itálie Mlejnková odcestuje po úspěšné reprezentační části. České hráčky se dostaly do finále Final Four, které se pořádalo v Ostravě. Tam nakonec prohrály se Švédkami po těsném průběhu.

„Postupem času to určitě odezní, ale stále je to ještě čerstvé a mrzí to,“ přiznala Mlejnková, kapitánka českého týmu. Jinak je s výkony v Evropské lize spokojená: „Myslím, že se opět ukázala naše týmová síla. I za nepříznivých stavů jsme bojovaly jedna za druhou a věřily, že to otočíme v náš prospěch. A když se náhodou jedné z nás nedařilo, tak vždy pomohla hráčka z lavičky.“

Mlejnková si rovněž pochvalovala atmosféru, která je v českém reprezentačním týmu. „To vám potvrdí kdokoliv,“ dodala s úsměvem kapitánka, která tuto funkci vykovává od roku 2022.

„Ze začátku jsem se této role trochu obávala, jestli jsem na to ta pravá. Postupem času cítím, že jak mezi holkama, tak i s trenéry to funguje. Aspoň já to takhle vnímám.“

close info Zdroj: Ondřej Driml zoom_in Michaela Mlejnková se svými parťačkami v reprezentaci.