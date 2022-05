Bitva o titul vrcholí. Takový konec sezony jsme si vysnili, líčí kouč Lvů Pomr

„Byla jsem v takovém laufu, že jsem ani nevěděla, že jsme hráli tři hodiny. Nějak jsem to nevnímala. Ale po zápase jsem pak byla úplně mrtvá,“ směje se hvězda letošního ročníku, jež si přeje dosáhnout na první ligový triumf a zároveň udržet současnou volejbalovou horečku: „Z počátku nechodilo moc lidí, ale jak jsme vyhráli pohár, začalo se to obracet. Bylo by skvělé, pokud by se nám region proslulý turistikou podařilo pevně zapsat také na volejbalovou mapu Evropy."

Osudový trenér z Itálie

Současné angažmá nedaleko vyhlášeného Cannes si užívá po sportovní i životní stránce. „Jsem spokojená ve všech ohledech. Sportovně se daří, život je tu inspirující. Každý den svítí sluníčko, což člověka pozitivně nabíjí. Opravdu si není na co stěžovat. Zajímavé je i bydlení, když využíváme mimosezónní kapacity místních hotelů a apartmánů. Přes léto natěšení turisti, od srpna do května pak volejbalistky,“ usmívá se hráčka se zkušenostmi z polské a německé ligy a doplňuje také své zkušenosti s francouzštinou: „Samozřejmě jsem se jazyka bála a realita mé obava potvrdila. Je to těžký jazyk, pořád nerozumím úplně všemu. V klubu však převládá angličtina. V týmu jsou pouze dvě Francouzky, trenérem je Ital, takže je to klasický Babylon, ve kterém se ale všechny dokážeme domluvit.“

Právě současný italský trenér Lorenzo Micelli je pro českou reprezentantku jeden z osudových koučů. „Trénoval mě již v Polsku, znal mě a přesvědčil mě k přestupu do Francie. Navíc mě dokázal nasměrovat do vůdčí role, kterou si v současnosti užívám. Prakticky všude jsem patřila do základní sestavy, ale neřadila bych sama sebe mezi nepostradatelné opory týmu. Pod trenérem jsem hodně zapracovala také na psychice a sebevědomí, nebojím se přijmout odpovědnost. A věřím, že společně dotáhneme finále do vítězného konce.“

Stav série je momentálně 2:0 pro Le Cannet, tým o tomto víkendu čeká venkovní utkání – třetí zápas se odehraje v sobotu 7. května, potencionální čtvrtý pak v pondělí 9. května. V případě nerozhodného stavu 2:2 na zápasy se poslední bitva odehraje na palubovce Le Cannet.