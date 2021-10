Peklo nad Zdobnicí - Čelákovice 4:3

Po úvodních dvojkách se soupeři rozešli smírně. Vyrovnávací bod zajistila hostům dvojice D. Matura, Seidl po třísetovém boji 1:2. Do prvního setu první trojky nastoupila hostující sestava Loffelmann, D. Matura, Seidl velmi dobře, ale soupeř dotáhl na devítky, ale po výborném smeči D. Matury set hosté vyhráli 9:10. Druhý byl už bez nervů - 7:10. Po nevydařeném singlu se stav na ukazateli změnil na 2:2. Vedení na svou stranu strhla druhá trojka - Jedlička, D. Matura, Seidl a to po setech 7:10 a 8:10. Ovšem po nepovedených závěrečných dvojkách se stav opět měnil a to ve prospěch domácích na konečných 4:3.

A tak Čelákovice neobhájily třetí místo z minulého ročníku a skončily na čtvrté příčce.

„Nezopakovali jsme zápas ze základní části, přesto jsem s výkonem hráčů spokojen. Chyběl nám Nesládek, ale na to se vymlouvat nechci a musím sportovně pogratulovat soupeři k třetímu místu,“ konstatoval po zápase kapitán Čelákovic Tomáš Loffelmann.

Sled zápasů: 1:0, 1:2, 2:2, 2:3, 4:3. Spartak Čelákovice: Seidl, Loffelmann, D. Matura, Jedlička, T. Matura.