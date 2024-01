Celkem 275 hráčů z 25 zemí světa. Nápor mladých squashistů z celého světa se čeká zejména na Praze 10 či 11. Od čtvrtka do neděle se tu totiž uskuteční tradiční Czech Junior Open. Přiletí například hráči z Austrálie, Jižní Afriky nebo z Jordánska. Hrát se bude v Hector Sport centru v Malešicích, Squash Bowling Centru na Chodově nebo ve Squashpointu na Hájích. Soutěžit se bude v kategoriích od 11 do 19 let, utkání budou streamovaná na youtube České squashové asociace.

V Praze startuje squashové Czech Junior Open. | Foto: Irena Vanišová

V druhé polovině ledna jsou na pražských kurtech k vidění světoví squashoví talenti. Ztratit se nechtějí ale také čeští hráči, kterých je celá řada. „Je tu tradičně kvalitní konkurence z celého světa. A proti nim se chtějí vytáhnout naši squashisté. Nejsilnější zastoupení máme v těch nejstarších kategorií. Myslím, že medailové umístění získáme. Kdyby ne, tak bych byl velmi překvapený a zklamaný,“ prohlásil Tomáš Fořter, generální sekretář České asociace squashe a ředitel turnaje.

V Praze startuje squashové Czech Junior Open.Zdroj: Irena VanišováVelké šance na hezký výsledek má například Karolína Šrámková, která se už dokáže prosazovat také mezi dospělými. Vždyť v loňském roce se dostala do finále domácího šampionátu. V turnaji kategorie do 19 let nastoupí v prvním kole proti Bulharce Sieně Zhilevové. Mezi kluky do 19 let chtějí být vidět Martin Štěpán a Vojtěch Martinovský, tedy třetí až čtvrtí nasazení hráči. Oba nastoupí ve čtvrtek večer a oba čekají na svého soupeře. V dívkách do 17 let je druhá nasazená Aneta Sezemská a v pátek se utkání proti Irce Riley Slade.

Historický úspěch a naděje na olympiádu! Český squash je devátý na světě

Finálový program se uskuteční v neděli v malešickém Hector Sport centru. K vidění tam budou utkání o medaile. Turnaj je podporován Magistrátem hlavního města Prahy i městskou částí Praha 11. Většina zahraničních hráčů či týmů jsou ubytovaní v Hotelu Don Giovanni. „Czech Junior Open je dlouhodobě velmi oblíbený kvůli organizaci a komfortu. Budeme se snažit na to navázat také v letošním roce,“ dodal Tomáš Fořter.

Squashisté si na MS zjednali respekt. Podlehli USA, budou usilovat o čtvrtfinále