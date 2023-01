Mladí Lvi zazářili. Naším cílem je placka a nejlépe zlatá, řekl kapitán

Vynikající mládeží se mohou pochlubit volejbaloví Lvi. Třeba junioři nejstarší věkové kategorie do 22 let udělali o víkendu důležitý krok do finálového turnaje mistrovství republiky. V hale Oskara Nedbala v Českých Budějovicích nepoznali ve čtyřech duelech hořkost porážky a nálada v jejich táboře byla pochopitelně vynikající. „Turnaj hodnotím velmi pozitivně. Podařilo se nám získat dvanáct bodů, což je v takové konkurenci úspěch,“ usmíval se kapitán výběru Eduard Vodička.

David Kollátor během utkání v Benátkách. | Foto: VK Lvi Praha