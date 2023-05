Mladí Lvi zakončili rok mimo medailové příčky. Mrzí nás to, přiznal kapitán Krča

/ROZHOVOR/ Zklamání čišelo z tváří pražských Lvů věkové kategorie do 22 let po finálovém turnaji volejbalové extraligy. Prostředí českobudějovické haly jim napotřetí štěstí nepřineslo a jediný set scházel od postupu do finálové čtyřky. „Mrzí nás to, pomýšleli jsme na medaili. Zároveň jsme měli dost smůly,“ popisoval Jan Krča, kapitán pátého týmu soutěže.

Jan Krča. | Foto: VK Lvi Praha