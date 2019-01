Praha - Přestože je Michal Hamršmíd nevysoký, patří už mnoho let mezi největší postavy tuzemské MMA scény. Čtěte: nejrychleji rostoucího bojového sportu na světě, který například v USA svou popularitou už předhonil kdysi nedostižný box.

Michal Hamršmíd | Foto: archiv

V Česku popularita těchto zápasů v kleci také roste, zájem se ještě vystupňuje, když Michal Hamršmíd oznámí, že se po pěti letech vrátí do oktagonu.

„Už několik let se živím jako kondiční trenér, například u české hokejové reprezentace. Myslel jsem si, že kariéra zápasníka je už pro mě uzavřená. Jenže nakonec jsem se nechal ukecat a v říjnu v Praze nastoupím ke svému úplně poslednímu zápasu,“ říká.

K poslednímu zápasu ho přemluvil syn

Zajímá vás, kdo byl tím, kdo sedmatřicetiletého bojovníka přemluvil? „Můj šestiletý syn Patrik,“ odvětí. „Když jsem ještě zápasil, tak byl příliš malý, ale teď na YouTube našel videa s mými souboji a strašně ho zaujaly. Začal mě přemlouvat, že by mě chtěl vidět naživo. A protože jsem táta, který chce svému dítěti splnit vše, co mu na očích vidí, tak jsem se nechal přesvědčit,“ směje se Hamršmíd.

Tomu se poté podařilo přesvědčit další tuzemské legendy MMA scény, aby se na jeho říjnové rozlučce také objevily v kleci. Výsledkem je turnaj s názvem GCF 41 Night of the Legends. „Startovní listina akce je opravdu nabitá, vedle zápasů největších tuzemských legend se objeví v oktagonu i domácí talenty, takže turnaj nabídne pomyslné předání žezla českého MMA nastupující generaci. My staří pardálové uvolníme místo na slunci,“ říká pobaveně Hamršmíd.

Jeho zápasnická kariéra je skutečně bohatá. Bojové sporty poznal poprvé ve formě juda, ve kterém se stal pětinásobným mistrem republiky. „Jenže pak jsem se dozvěděl o MMA, které mě úplně očarovalo,“ popisuje své začátky. První zápasy v kleci absolvoval ještě v minulém století a všem znalcům bylo hned jasné, že se na scéně objevil talent, jaký české MMA ještě nemělo.

Titul mistra světa v MMA

Mezi největší úspěchy Hamršmída patří titul mistra světa v MMA, který získal v roce 2007. Přes deset let patřil ve své váhové kategorii do top pětky Evropy. A velkých úspěchů dosáhl také v zámoří. „Stal jsem se členem asi nejlepšího amerického MMA týmu nazvaného America Top Team, kde jsem měl tu čest trénovat a zápasit se skutečně světovými hvězdami,“ popisuje. Vrcholem v MMA je americká soutěž UFC, do které se z českých bojovníků dostali jen Karlos Vémola a Viktor Pešta. Proč v UFC nezápasil i Hamršmíd?

„Nabídka ležela několikrát na stole, ale přišla krátce po mém posledním zápase, v době, kdy už jsem měl podepsanou smlouvu jako kondiční trenér ve Spartě. Tak jsem ji nemohl přijmout. I bez UFC jsem v MMA zažil neuvěřitelně krásné roky a ničeho nelituji,“ líčí Hamršmíd, jenž se nebojí ani svého návratu do klece?

„Strach mít nemůžu, ale respekt ano. MMA se od mého konce před pěti lety strašně změnilo a kdybych měl zápasit s nějakým mladým klukem, tak bych nedopadl dobře,“ uvědomuje si. „Mým soupeřem bude Petr Mai, se kterým jsem už v minulosti dvakrát bojoval. On se stále aktivně věnuje řeckořímskému zápasu, takže to určitě nebude snadné. Ale makám na sobě a věřím, že v říjnu divákům předvedu dobrý zápas,“ uzavírá legenda.